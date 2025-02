No hemos parado de ver este calzado en la Semana de la Moda y sabemos dónde encontrar los más económicos

Durante la Semana de la Moda de Copenhague, Nueva York, Madrid o Milán no nos estamos dedicando a analizar cada uno de los desfiles de las maisons, sino que nuestro afán por encontrar las tendencias de street wear está yendo de la mano de los looks de invitadas. Esta vez, tenemos la obligación moral de hablar sobre el calzado que más se llevará esta primavera y todo está relacionado con la estética ejecutiva, así como más masculina. Es versátil, atemporal, funcional y ponible con cualquier estilo de armario. Si anteriormente esta definición estaba asociada a las bailarinas (que lo sigue estando), ahora los mocasines de serraje se han posicionado en la cúspide de lo más visto del momento, aportándonos un toque más sofisticado en los looks.

Ahora mismo tendrás un sentimiento de nostalgia. Se trata de un calzado que previamente era utilizado en ámbitos escolares, así como marinos, de la alta sociedad hasta convertirse en uno de los más llevados por las editoras de moda. La clara adelantada al tiempo es Miuccia Prada en la colección Primavera-Verano 2024 que realizó para la firma italiana Miu Miu, donde las modelos desfilaban junto con un estilismo más preppy con toque urbano. Sin embargo, hasta esta temporada no hemos alcanzado ver los mocasines de serraje en el street wear puestos en práctica a través de propuestas propias, rompedoras y capaces de desafiar la estética de estos. Porque aunque nuestro primer instinto sea combinarlos con otros ítems más sofisticados o elegantes, lo cierto es que se está apostando por una alternativa más opuesta para conseguir un contraste que llame la atención. Hablamos de una muestra con la que no cabe duda de que tienen la capacidad de extrapolarse tanto en un estilo más pijo, moderno o clásico, entre otros.

Mocasines de serraje. @eulopezfonta

Mocasines de serraje económicos en las marcas 'low cost'

Sobre todo, la temporada de otoño e invierno 2024/2025 ha estado protagonizada por la presencia de las prendas de efecto antea través de chaquetas, faldas o bolsos, entre otras propuestas. Asimismo, dicho material también ha estado acompañado de los calzados, como de bailarinas, botas cowboy o mocasines. Una serie de ítems que están relacionados con la estética bohemia que está regresando a nuestro armario. Es por ello que los mocasines de serraje no pueden encajar mejor en nuestros outfits de los próximos meses por su gran relación directa con las tendencias del momento. De la misma manera que lo sabemos las editoras de moda, también lo saben las marcas low cost. Por ello, ya están lanzando los modelos más afines a lo que nos presentan las firmas de lijo a un precio más asequible.

Mocasines de serraje, de Pull & Bear (46 euros)

Mocasines de serraje. Pull&Bear

Mocasines de serraje, de Zara (50 euros)

Mocasines de serraje. Zara

Mocasines de serraje, de H&M (80 euros)

Mocasines de serraje. H&M

Un nuevo calzado se ha colado en nuestro zapatero con la intención de revolucionar todos nuestros estilismos. Ya estes seguro de que le darás uso como no, atrévete con las alternativas que nos ofrecen las marcas low cost, como H&M, Pull&Bear o Zara.