Todo el mundo está hablando de las bailarinas más queridas de Mango por 20 euros

Aunque acabe de arrancar la Semana de la Moda Alta Costura en París, nosotras seguimos en búsqueda de las compras más inteligentes de las rebajas. Porque sí, es el momento clave para beneficiarnos de las prendas de vestir, accesorios o calzados que más llevaremos en los próximos meses. De la misma manera que en las rebajas de Zara hemos encontrado los descuentazos más de escándalo, en Mango hemos dado con las bailarinas perfectas tanto en invierno como en verano por solamente menos de 20 euros. Claramente, nosotras hemos rescatado todos los detalles que debes saber para que te hagas con ellas de la misma manera que hemos hecho nosotros.

Nos guste o no, las bailarinasserán uno de los calzados que se seguirán llevando este 2025, así como invadirán todo tipo de estilismos. Ya sean más clásicas como más cañeras. De nuevo, veremos los modelos tradicionales de colores sólidos (tanto básicos como más originales), los protagonizados por los estampados más arriesgados (como el animal) o con detalles en tendencia como las tiras múltiples sobre del empeine, la terminación cuadrada o decorados con tachuelas. Y de estas mismas últimas pretendemos hablar a lo largo de este artículo, puesto que se trata de la alternativa más solicitada de Mango. Un modelo que ha estado agotado durante mucho tiempo, así como ha conseguido mantenernos alerta de su reposición para hacernos de él. Hablamos de unas bailarinas en negro decoradas con tachuelas esféricas metálicas y un lado en el centro, aportando un toque clásico.

Bailarinas de tachuelas, de Mango (20 euros)

Bailarinas de tachuelas. Mango

Cómo combinar las bailarinas de tachuelas

Las bailarinas de tachuelas de Mango tienen un sinfín de posibilidades en relación con su combinación. Aunque se trate de un modelo renovado del clásico, se puede llevar tanto con un estilo más pijo como con otro más desenfadado o moderno. Aunque las solamos llevar más en primavera o verano, también es fácil sacarles partido durante la temporada más fría, puesto que podemos jugar con los calcetines. Combínalas con calcetines de canalé o de lana en distintos colores para darle un plus de tendencia a tus estilismos junto con vaqueros anchos, faldas voluminosas o trajes monocromáticos para ir a la oficina. Asimismo, si no eres nada aclamada de las alturas, también son un calzado perfecto para los looks de invitada de invierno o verano para confiar en la máxima comodidad. En definitiva, hablamos de las bailarinas todoterreno que son afines a todos los estilismos posibles en todas las épocas del año, palabra de editora de moda.

Las bailarinas de tachuelas de Mango han llegado a las rebajas, dándonos la oportunidad de hacernos con ellas por solamente 20 euros. Tras tanta espera, por fin las tendremos en nuestro fondo de armario para combinar con absolutamente cualquier prenda de vestir o accesorio.