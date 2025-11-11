La Infanta Elena apuesta por la comodidad de las zapatillas (y por la moda sostenible) en su último plan de compras por Madrid

Después del fin de semana en Sevilla, la Infanta Elena ha disfrutado de un plan sencillo y de lo más cotidiano por las calles de Madrid: una mañana de compras mientras organiza los últimos detalles antes de la Navidad. Lejos de los eventos oficiales y las apariciones institucionales, la hermana del Rey Felipe VI ha mostrado una vez más su versión más natural, práctica y sin artificios. Un estilo que, aunque discreto, siempre deja pequeñas claves a tener en cuenta. Y en esta ocasión, la clave la han marcado sus zapatillas.

Un look casual y muy de otoño

Doña Elena ha apostado por un look sencillo y funcional, de esos que podríamos ver en cualquier mujer que sale a hacer recados. Pantalón recto en gris oscuro, americana ligera en tono crudo y una bufanda de lana en beige, anudada sin esfuerzo alrededor del cuello. Un look que transmite comodidad sin renunciar a cierto aire clásico.

El look de la Infanta Elena. Gtres

El toque diferenciador lo pone el sombrero azul de ala corta, una de sus señas de estilo más reconocibles. La Infanta Elena es fiel a este accesorio desde hace años y lo incorpora tanto en looks campestres como urbanos. En esta ocasión, coordina a la perfección con la gama de tonos fríos del conjunto.

Las zapatillas sostenibles que protagonizan el estilismo

Pero si hay un elemento que define el look, son las zapatillas. La Infanta Elena ha elegido el modelo Uclaalf en color negro de la firma española Ecoalf, una marca comprometida con la sostenibilidad y el uso de materiales reciclados. Su precio es de 79,90 euros.

Estas zapatillas están realizadas en 100% nylon reciclado, con suela de goma también reciclada, y forman parte de la apuesta de la firma por la moda responsable. Además de ser veganas, son ligeras, cómodas y muy fáciles de combinar, lo que las convierte en una opción perfecta para el día a día en la ciudad.

Este detalle no es menor: en los últimos años, Doña Elena ha demostrado interés por firmas españolas y piezas que priorizan la practicidad. En un contexto en el que la moda sostenible está cada vez más presente, su elección no pasa desapercibida.

Un look que refleja cercanía y rutina

Lejos de posados protocolarios, la imagen transmite cercanía. Bolso al hombro, rollos de papel de regalo y una bolsa de snacks en la mano: escenas del día a día que dejan ver una faceta más espontánea y real. Una mujer resolviendo recados, preparando regalos y disfrutando de un paseo sin mayor intención que cumplir con sus planes.

Y es precisamente ahí donde reside el encanto del look: en su normalidad. Un estilismo que cualquier lectora podría replicar fácilmente y que demuestra, una vez más, que la Infanta Elena tiene un estilo propio, práctico y reconocible, sin necesidad de grandes gestos.