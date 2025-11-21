La Infanta Sofía arrasa con un top sevillano asimétrico y firma su look más moderno en el homenaje del Toisón de Oro

El 50º aniversario de la Monarquía parlamentaria ha reunido hoy en el Palacio Real a toda la Familia Real en una de las imágenes más simbólicas del año. Y, junto al elegante rosa de la Reina Sofíay el impecable traje burdeos de la Princesa Leonor, la Infanta Sofía ha brillado con luz propia gracias a un look moderno, juvenil y sorprendentemente sofisticado: un conjunto azul marino de la firma sevillana Vogana, que confirma su evolución estilística y su apuesta por la moda española.

El top sevillano que conquista: hombro al aire y corte péplum

La Infanta Sofía ha llevado uno de los tops más reconocidos de la colección actual de Vogana, una de las firmas andaluzas que arrasa entre invitadas de boda y expertas de estilo. Confeccionado en un tejido jaspeado azul marino, el diseño combina varias tendencias clave del momento: escote asimétrico, hombro descubierto, manga larga estructurada y un favorecedor corte péplum, que enmarca la cintura y estiliza la figura.

El top de Sofía. Gtres

Es un top con sello cien por cien sevillano —de esos que mezclan modernidad, artesanía y ese aire especial que tienen las firmas del sur— y Sofía lo ha defendido con una naturalidad sorprendente. En un acto institucional, optar por un hombro al aire es un gesto valiente, sutil y perfectamente adecuado a su edad.

El look de la Infanta Sofía. Gtres

El resultado: un look actual, elegante y muy fresco, que coloca a Sofía entre las jóvenes royals con más proyección estilística de Europa.

Un pantalón recto que completa el look

Para acompañar el top, Sofía ha elegido otro diseño de la marca: el pantalón Gaby, un modelo de talle alto y pernera recta confeccionado en el mismo tejido fluido azul marino. La combinación crea un efecto “total look” pulido y estilizado que funciona a la perfección en un escenario tan solemne como el Salón de Columnas.

Acto central de conmemoración del 50 aniversario de la restauración de la monarquía JJ Guillén Agencia EFE

El conjunto, además, es uno de los superventas de la temporada, disponible por 139 euros el top y 125 euros el pantalón, aunque todo apunta a que tras aparecer en la Familia Real será cuestión de horas que se agote. En un acto donde el protocolo suele mandar, Sofía demuestra que se puede cumplir las normas sin renunciar a la personalidad. Y eso la hace única.

Sofía, guapísima y cada vez más segura

Más allá del conjunto, la Infanta Sofía ha estado especialmente favorecida. Su melena suelta con ondas suaves, su maquillaje natural y ese aplomo tranquilo que siempre transmite han construido un look redondo de principio a fin.

A su llegada al Palacio Real, su presencia equilibraba a la perfección la paleta cromática familiar: el rosa pastel de la Reina Sofía, el rosa empolvado de doña Letizia, el burdeos de la Princesa Leonor y su azul marino moderno y juvenil.

Cada nueva aparición pública de Sofía confirma que tiene un estilo propio: natural, actual, con guiños a la moda española y sin miedo a arriesgar en pequeñas dosis. Lo de hoy no es solo un acierto; es una declaración de intenciones.