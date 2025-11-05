La Infanta Sofía apuesta por el look universitario más fácil de copiar en su escapada secreta a Madrid

Han pasado apenas unas semanas desde que la Infanta Sofía iniciara su nueva etapa universitaria en Lisboa, pero su vínculo con Madrid sigue muy presente. La hija pequeña de los Reyes ha regresado a casa durante la última semana de octubre, coincidiendo con la conocida reading week, ese descanso académico que permite a los estudiantes ponerse al día con trabajos y lecturas. Una escapada discreta, íntima y muy significativa para ella, que ha aprovechado para reencontrarse con su entorno de siempre.

Las imágenes publicadas en la portada de la revista ‘Semana’ muestran a Sofía disfrutando de un plan totalmente cotidiano: un paseo y una charla relajada con amigos en un banco de Madrid. Una escena cercana, natural y llena de la complicidad propia de una amistad que continúa pese a la distancia.

El look más universitario (y fácil de replicar)

Durante esta salida, la Infanta Sofía ha vuelto a demostrar cuál es su estilo en este momento: cómodo, juvenil y sin artificios. Eligió unos vaqueros grises de corte recto y ligeramente amplio, una prenda que esta temporada es clave en cualquier armario universitario. La combinó con un jersey azul marino de aire suave y confortable, ligeramente oversize, perfecto para los días frescos de otoño en Madrid.

En los pies, Sofía optó por unos botines negros de poco tacón, un calzado versátil que ella utiliza con frecuencia y que confirma que su prioridad sigue siendo la comodidad, sin renunciar a un toque pulido.

El accesorio clave: el pañuelo que lo cambia todo

Aunque su look podría describirse como básico, hay un detalle que marca la diferencia y eleva el conjunto: el fular con grandes lunares en color burdeos. Este accesorio rompe la sobriedad del conjunto y aporta ese toque personal que Sofía repite en muchos de sus estilismos. El pañuelo introduce color, movimiento y un gesto estilístico que se siente muy ella.

Es la prueba de que no hacen falta grandes prendas de tendencia para construir un look con intención. A veces, la clave está en un único accesorio bien elegido.

Sofía, entre Lisboa y Madrid: su círculo sigue siendo importante

Más allá del estilismo, estas imágenes revelan un aspecto emocional: la Infanta Sofía mantiene muy vivo su vínculo con su círculo madrileño. Aunque está totalmente integrada en su nueva vida universitaria, sus amigos de siempre siguen ocupando un lugar esencial. Los abrazos, las confidencias y la complicidad de estas fotografías hablan más que cualquier acto público.

La escena es la de una joven de 18 años que se encuentra en una etapa de descubrimiento y crecimiento, pero que sigue siendo cercana, natural y coherente consigo misma.