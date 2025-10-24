La Infanta Sofía rompe con su imagen más juvenil y apuesta por la elegancia en gasa burdeos en los Premios Princesa de Asturias

La Infanta Sofía se ha convertido, una vez más, en una de las grandes protagonistas de los Premios Princesa de Asturias 2025, una cita muy especial para la Familia Real que este año ha reunido emoción, solemnidad y estilo a partes iguales. Acompañando a la Princesa Leonor en su gran día, Sofía ha vuelto a brillar con un look que confirma su gusto por la elegancia moderna y fluida.

En esta ocasión, la hija menor de los Reyes ha apostado por un vestido largo en tono burdeos con capa asimétrica de gasa, un diseño que combina romanticismo y sofisticación. La pieza, de caída ligera y transparencias estratégicas, juega con volúmenes y capas para crear un efecto envolvente y etéreo que resulta tan favorecedor como majestuoso.

Un look que consolida su estilo propio

La Infanta Sofía ha demostrado en los últimos años que posee una personalidad muy definida también en materia de moda. Si bien suele optar por siluetas más juveniles, en esta edición ha dado un paso más hacia la madurez estilística con un vestido que equilibra frescura y porte. La hija menor de los Reyes ha apostado por un vestido de la firma Miphai, siguiendo así los pasos de su madre y de su hermana, ambas fieles defensoras del made in Spain.

El look de la Infanta Sofía. Gtres

El tono burdeos, símbolo de fuerza y serenidad, ha sido una elección especialmente acertada para una jornada tan emblemática. Además, el diseño realza su figura sin recurrir a excesos, con una gasa que aporta movimiento y un elegante juego de transparencias que se adivina al caminar. La Infanta Sofía ha elegido el modelo Ámbar, confeccionado en crepe y en uno de los tonos estrella de la temporada.

La pieza destaca por su falda asimétrica con acabado en gasa vaporosa y una gran abertura lateral, que aporta movimiento y sofisticación. El escote cuadrado, los tirantes anchos y la solapa decorativa en el pecho completan un diseño de líneas modernas y refinadas.

Llegadas a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025' en Oviedo José Ramón Hernando Europa Press

Completando el conjunto, Sofía ha elegido unos zapatos destalonados en tono nude con lazo fino, un guiño a la discreción que refuerza el protagonismo absoluto del vestido. En cuanto al peinado, ha lucido su característica melena suelta con un semi-recogido sencillo, manteniendo la naturalidad que la distingue.

La heredera y su hermana, dúo de estilo en Oviedo

Junto a la Princesa Leonor, que ha optado por un vestido color ciruela de aire clásico, Sofía ha ofrecido una imagen impecable de complicidad y equilibrio. Ambas han protagonizado uno de los momentos más simbólicos de los premios, reflejando la unión y la madurez que caracteriza a las hijas de los Reyes.

Llegadas a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025' en Oviedo José Ramón Hernando Europa Press

La Infanta Sofía, a sus 18 años recién cumplidos, consolida así su papel como figura pública con identidad propia. Su look burdeos, elegante y contemporáneo, marca un nuevo capítulo en su evolución y confirma que, al igual que su hermana, también entiende la moda como una forma de expresión personal y natural.

En los Premios Princesa de Asturias 2025, Sofía ha vuelto a brillar con luz propia, confirmando que la elegancia puede ser tan serena como inspiradora.