Isabel Díaz Ayuso conquista las tendencias con un traje de lunares en los Premios de Cultura 2025

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no solo ha sido protagonista por entregar la Medalla Internacional de las Artes y los Premios de Cultura 2025, sino también por el estilismo escogido para la ocasión. En el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, Ayuso apostó por un look de inspiración clásica, pero con un guiño muy femenino y actual: un traje de chaqueta y pantalón en color negro decorado con un elegante estampado de lunares.

Un look sobrio con un toque original

Ayuso se decantó por un blazer negro entallado de manga larga y solapas clásicas, salpicado de pequeños lunares en tono oscuro que aportan un discreto juego visual. Este tipo de estampado, tradicionalmente vinculado al folclore y a la moda española, añade un aire distintivo al look sin restarle sobriedad.

Ayuso preside la entrega de la Medalla Internacional de las Artes y los Premios de Cultura 2025 del Gobierno regional Rafael Bastante Europa Press

El conjunto se completaba con unos pantalones rectos a juego, logrando un dos piezas coordinado perfecto para un acto institucional. La presidenta combinó el traje con un top en color burdeos que se dejaba entrever bajo la chaqueta, aportando un contraste elegante y sofisticado al total look en negro.

Los accesorios: sencillez y discreción

En cuanto a los complementos, Isabel Díaz Ayuso optó por la sobriedad. Eligió unos zapatos de salón negros de tacón medio, un clásico del vestidor femenino que aporta altura y estiliza sin renunciar a la comodidad en un acto de larga duración.

Como únicos detalles visibles, llevó una pulsera roja en la muñeca, un accesorio que la acompaña en numerosas ocasiones y que aporta un toque personal y reconocible a sus apariciones públicas.

El estampado de lunares, siempre en tendencia

El estampado de lunares es uno de los más atemporales de la moda. Capaz de adaptarse a diferentes contextos, va desde los estilismos más festivos hasta las propuestas más sobrias. En este caso, Ayuso demuestra cómo incorporarlo en un look institucional sin caer en excesos, dándole un aire femenino y diferenciador a un traje clásico.

El look de Ayuso. Gtres

Los lunares han sido protagonistas de pasarelas nacionales e internacionales en las últimas temporadas, confirmando su vigencia como uno de los estampados más versátiles y favorecedores. Ayuso, consciente del poder simbólico de la moda, los ha sabido reinterpretar en clave política, mostrando cercanía sin renunciar a la elegancia.

Un look versátil para el otoño

El estilismo de Isabel Díaz Ayuso también es fácilmente trasladable a otros contextos. El blazer de lunares puede convertirse en la pieza estrella de un look de oficina, combinado con vaqueros y una blusa blanca, o transformarse en un estilismo de noche si se combina con un vestido liso en tonos oscuros.

El conjunto elegido para los Premios de Cultura 2025 refleja la importancia de la moda como herramienta de comunicación política: sobrio, institucional y a la vez cercano. Con este look, Ayuso vuelve a demostrar que cada aparición pública es también una oportunidad para proyectar una imagen cuidada y coherente con su estilo personal.