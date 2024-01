No sabíamos cómo combinar los vaqueros pitillo hasta que hemos visto el estilismo de Isabel Díaz Ayuso en su visita a Polonia

Si Yolanda Díaz se ha convertido en la vicepresidenta más fashionista en su visita a Pontevedra, Isabel Díaz Ayuso ha apostado por el look casual y cómodo que todas buscamos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha viajado hasta Varsovia para visitar el museo POLIN de Historia de los Judíos Polacos, en el antiguo gueto de dicha ciudad. Mañana seguirá en el país para participar en el homenaje a las víctimas organizado por la EJA (European Jewish Association). Isabel Díaz Ayuso sigue sorprendiéndonos con todos sus estilismos para inspirarnos en nuestros looks de invierno. Esta vez, la hemos visto luciendo un jersey de punto de cuello alto con vaqueros pitillo y zapatillas modernas en negro. Indiscutiblemente, estamos hablando de una propuesta a la que Díaz Ayuso suele recurrir todos los días. No obstante, también es una de las políticas españolas mejor vestidas y lo hemos podido comprobar últimamente con sus vestidos de invitada perfecta o sus outfits de vuelta al trabajo.

Isabel Díaz Ayuso es consciente de la importancia de invertir tanto en prendas como en complementos de calidad, clásicos y que siempre funcionan. Desde los jerséis calentitos en colores básicos hasta los jeans que nunca pasan de moda. Es por ello que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha acertado con este look sencillo, pero versátil, para su día completo de citas en Polonia. Todo indica que mañana, Isabel Díaz Ayuso, se decantará por la misma estética sobria, pero que no deja indiferente a nadie. No obstante, Díaz Ayuso se ha proclamado como una referente de la moda de streetstyle con esta opción estilística muy fácil de replicar. Incluso nos ha confesado el truco perfecto para combinar los jeans pitillo: combinarlos con prendas simples y atemporales.

Ayuso visita Museo Polin Agencia EFE

Isabel Díaz Ayuso ha apostado por un look cómodo y sencillo para asistir a todas sus citas del día de hoy en Varsovia. Y nosotras estaremos atentas al outfit por el que se decantará mañana.