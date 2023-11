Todo al azul, la apuesta más casual y cómoda de Isabel Díaz Ayuso con sudadera oversize y vaqueros ajustados

Isabel Díaz Ayuso nos sorprendía esta mañana en la Plaza de Cibeles con un look muy casual, sencillo y básico compuesto de prendas que todas tenemos en nuestro armario y a las que recurrimos en numerosas ocasiones, sobre todo cuando buscamos estar cómodas. Si bien hace unas semanas Isabel Díaz Ayuso recurría a un conjunto de pantalón de pinza y blazer en un morado muy intenso, añadiendo unos stilettos muy clásicos, dando como resultado un look de lo más en tendencia, elegante y muy acorde a una reunión este noviembre, la Presidenta de la Comunidad de Madrid nos dejaba boquiabiertos con un look al que normalmente no estamos acostumbradas, pues Isabel Díaz Ayuso apostaba por unas botas altas de cuero con mucho tacón, unos pantalones pitillo y, como toque final, una blazer negra con tachuelas para el evento de LOS40 Music Awards. Ella, que sabe que el color que usemos de cara a reuniones y eventos muy importantes, recurre, en la mayoría de las ocasiones, por colores neutros, sencillos y básicos como es el negro, el gris, burdeos o azul marino, como ha sido el caso de hoy, sábado 18 de noviembre. Esta mañana acudía a la Manifestación en la Plaza de Cibeles a las 12 de la mañana y lo hacía con un look muy sencillo y básico. Se trata de una sudadera azul marino -la prenda estrella cuando hace frío- y unos jeans oscuros y pitillo. El corte de la sudadera es oversize, lo que la convierte en una prenda en tendencia.

En Madrid, aunque ha salido el sol, las temperaturas bajas hacen que tengamos que vestirnos con prendas cómodas y casuales, lo que supone que añadamos capas de abrigo para añadir ese toque más elegante y formal, como por ejemplo un abrigo de paño o una chaqueta. ¿Cómo combinar la sudadera que ha llevado Isabel Díaz Ayuso en el día de hoy? Ella ha optado por un look muy básico y cómodo, unos pantalones vaqueros ajustados y en tono oscuro pero, si queremos crear un look mucho más elegante, podemos lucir nuestra sudadera azul marino con una blazer oversize, unos pantalones de pinza y una camisa romántica con cuello victoriano, lo que elevará mucho el look. En cuanto al calzado, sabemos que las bailarinas están en tendencia, por lo que unas bailarinas o botas Chelsea quedarán perfectas con tu sudadera. Sin más, se trata de un look muy cómodo, sencillo y todoterreno para acudir a la cita de hoy en la Plaza de Cibeles, Madrid.

Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núnez. Feijóo junto a otros representantes del PP, en la manifestación contra la amnistía en Cibeles. Jesús G. Feria La Razón

Sudadera lisa detalle botón dorado, de Massimo Dutti (39,95 €)

Sudadera lisa detalle Massimo Dutti

Un look sencillo muy básico que podemos llevar para el día a día y que podemos combinar con un sinfín de accesorios.