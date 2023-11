El jersey más cómodo y sencillo en color rosa pastel lo tiene Sara Carbonero y lo combina con jeans anchos

Cuando las temperaturas empiezan a descender y llega el invierno, somos muchas las que optamos por pasar los fines de semana en casa o de escapada rural, por lo que es natural que optemos por prendas más sencillas, básicas y cómodas y dejar de lado aquellos looksde oficina algo más elegantes. Este fin de semana, además de hacer un repaso por los looks más icónicos, en tendencia y originales que nos han dejado algunas de nuestras influencers y celebrities favoritas, como los mejoreslooks de LOS40 Music Awards o este look de vestido midi grisáceo de lana y maxi botas negras de cuero de la Reina Letizia, son muchas otras chicas que han optado por pasar un fin de semana tranquilo y para ello han dejado de lado aquellas prendas en tendencia para sacar a relucir las más cómodas, gustosas y calentitas. Ha sido el caso de Eugenia Silva con falda midi de punto, jersey de cuello vuelto y chaqueta bomber, o el look de la influencerSara Baceiredo con chaqueta de borreguito, top y pantalones anchos vaqueros. Sin duda, un acierto absoluto de cara a planes relajados. Sara Carbonero es una gran defensora de la tendencia 'comfy' y nos lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Para el día de hoy, Sara Carbonero nos ha sorprendido con un jersey en rosa pastel de su colección junto a la firma Falconeri que ha llevado junto a unos pantalones vaqueros anchos, un diseño muy cómodo al que nos tiene acostumbradas.

Sara Carbonero tiene un estilo muy tranquilo, relajado y cómodo, luciendo aquellas prendas en tendencia y de estilo 'boho' que ella defiende tan bien. Si bien en verano opta por vestidos largos y anchos muy bohemios, como este vestido largo que Sara Carbonero lucía durante unos días de descanso junto a sus hijos, un modelo lencero de escote de pico de su firma Slow Love y los pantalones fluidos que combina con camisetas de tirantes y sandalias, durante el invierno, la celebritie apuesta por jerséis de lana gorditos y de corte oversize para combinar con pantalones vaqueros o en tejido de algodón y botas altas cowboy. Sea como sea, se trata de un look que sigue el estilo de Sara Carbonero y que podemos llevar cualquier fin de semana que queramos planes mucho más relajados y tranquilos ya sea en casa, en cualquier escapada rural o para dar un paseo por la ciudad.

Jersey con cuello enrollado en Cashmere Ultrasoft, de Falconeri (198,00€)

Jersey con cuello enrollado Falconeri

Un look perfecto para una tarde de domingo en familia.