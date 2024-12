De Laura Escanes a Nagore Robles: los looks de las celebridades en el concierto de Estopa en Madrid

Las celebridades se van al concierto de Estopa en Madrid con los estilismos más cañeros. Quien tuviera la opción de asistir a este espectáculo, nadie desaprovecharía la oportunidad de disfrutar de una noche de sábado de la banda musical catalana más exitosa. Y así ha sido de la mano de las famosas del calibre como Laura Escanes, Nagore Robles, Elena Rivera, Lidia San José, Elia Galera o Inés Hernand, entre otros, en el Starlite Christmas. Recién celebrados los 25 años de su último debut homónimo, Estopa está cerrando este 2024 con una colección de méritos y reconocimientos, como el Premio Ondas a la Trayectoria Musical de este 2024, entre otros tantos. Durante estos meses, los hermanos José y David Muñoz han vuelto a llenar estadios o espacios, en los que han conseguido que rememoremos sus inicios en la música. Estopa ha vuelto a demostrar que sigue siendo una de las bandas más deseadas por la sociedad española y este sábado han vuelto a regalar momentos icónicos e inolvidables para poner el broche de oro este año.

No cabe duda de que los conciertos de Starlite Christmas están siendo los más deseados por todos. Tras el éxito de los conciertos de Isabel Pantoja o Taburete de esta semana, las estrellas han vuelto a darlo todo en el show de Estopa con las clásicas canciones que nunca se quedarán en el olvido. Y nosotras, como editoras de moda, no hemos podido quitar el ojo a todos los looks de las famosas. Entre una abundancia de estilismos para llevar esta Nochevieja, no viene nada mal volver a inspirarnos de los más casuales para coger ideas para la vuelta al trabajo de enero. Porque la mayoría de las celebridades que han asistido al concierto de Estopa en Madrid han optado por vestimentas más relajadas, así como desenfadadas, pero con toques en tendencia. Desde Laura Escanes con abrigo de pelo y vaqueros relajados hasta Nagore Robles con total look denim y cazadora de efecto cuero, sin pasar por la alternativa más ejecutiva de Elena Rivera con little black dress y botas de caña alta. Por ello, para volver a tener con las pilas cargadas, repasamos todos los estilismos de las celebridades en el concierto de Estopa en Madrid.

Laura Escanes

Laura Escanes en el concierto de Estopa en Madrid. Gtres

Nagore Robles

Nagore Robles en el concierto de Estopa en Madrid. Gtres

Elena Rivera

Elena Rivera en el concierto de Estopa en Madrid. Gtres

Lidia San José

Lidia San José en el concierto de Estopa en Madrid. Gtres

Elia Galera

Elia Galera en el concierto de Estopa en Madrid. Gtres

Inés Hernand

Inés Hernand en el concierto de Estopa en Madrid. Gtres

Starlite Christmas pondrá el broche de oro el día 31 de diciembre, celebrando por primera vez la Nochevieja con el concierto de Hombres G y el after party con Juan Magán para dar el comienzo de año de la manera más distintiva junto con familiares o amigos.