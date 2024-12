De Laura Escanes a Milena Smit, los looks de la noche de C. Tangana como director de cine

El ritmo no para en Madrid aunque estemos en los días previos a Navidad, y anoche le tocó a C.Tangana en su debut como director de cine. Después de un periplo triunfal por festivales, con una mención especial en el de San Sebastián, llega a las salas este viernes 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', el debut como cineasta de Antón Álvarez, una "extensión" natural en su opinión de lo que ya era como C. Tangana. Una premier que no se quisieron perder muchos rostros conocidos como Milena Smit, Laura Escanes o Lola Índigo.

Y ahora que llega el filme a las salas, ¿ya piensa en el futuro? "Tengo proyectos en mente, pero no estoy trabajando en nada", asegura el artista, que -medio en broma, medio en serio- no descarta una vuelta a la música: "Depende de cómo vaya la película, si va muy bien, me pondré muy contento y haré mucha música". Y obviamente, nosotras nos quedamos en el presente y en los looks de este estreno, que aunque no son navideños, sí que nos sirven de inspiración, con el negro como el color que triunfó en esta noche.

Lola Índigo

Laura Escanes

Milena Smit

Naiara

Y en este caso, la ganadora de 'Operación Triunfo', fue de las pocas que no optó por el negro en esta noche de cine y música.