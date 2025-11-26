Letizia apuesta por la elegancia absoluta: capa negra + vestido rojo con vuelo en la recepción al presidente de Alemania

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar por qué su estilo sigue marcando tendencia dentro y fuera de nuestras fronteras. Esta mañana, los Reyes han recibido en el Palacio Real de Madrid al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y a la primera dama, Elke Büdenbender, en un acto oficial con honores militares que ha reunido a la comitiva en la Plaza de la Armería.

Para esta recepción institucional, la Reina ha apostado por un look que ya forma parte de su archivo más memorable: la combinación en negro y rojo que estrenó hace apenas unas semanas, cuando acompañó al Rey Felipe VI en la Universidad de Alcalá en el día de su investidura como Doctor Honoris Causa. Una elección que confirma que Letizia continúa apostando por la sostenibilidad y el uso inteligente de un armario perfectamente construido.

Un vestido rojo que vuelve a brillar

La pieza central del look vuelve a ser el vestido midi en rojo vibrante, de cuerpo ajustado y falda con vuelo y bajo asimétrico. Un diseño impecable, sofisticado y muy favorecedor, que ya entonces nos dejó sin palabras y que hoy recupera para un acto de máximo protocolo, demostrando su versatilidad y su capacidad para seguir brillando sin perder fuerza.

Visita del presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier Mariscal Agencia EFE

El rojo —su color fetiche para momentos importantes— funciona como declaración de intenciones, un gesto siempre diplomático y elegante que nunca pasa desapercibido en sus apariciones públicas.

La capa negra de Carolina Herrera: su infalible aliada

Sobre el vestido, la Reina ha vuelto a confiar en una de las prendas más icónicas de su vestidor: la capa negra de Carolina Herrera con cuello de pelo sintético. Un diseño que no solo aporta dramatismo y empaque visual, sino que además protege del frío sin renunciar a la sofisticación.

Visita del presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier Mariscal Agencia EFE

Es una pieza que ha lucido en numerosas ocasiones —y cada una de ellas con un impacto mediático notable— por su capacidad de elevar cualquier look. Letizia sabe que este tipo de capas son tendencia absoluta en invierno y que funcionan como una opción perfecta para actos institucionales al aire libre.

Para rematar su estilismo, Letizia ha elegido zapatos de salón de tacón sensato en un tono burdeos oscuro, casi vino, una elección que armoniza con el rojo del vestido sin competir con él. El bolso de mano, también al tono. El resultado es un conjunto sobrio, potente y perfectamente equilibrado, que reafirma el estilo depurado de la Reina.

Un día de agenda completa: recepción, almuerzo y cena de gala

La jornada no termina en el recibimiento oficial: a las 14:30 horas, el Rey ofrece un almuerzo en honor del presidente alemán y la primera dama, un evento donde se espera que Letizia mantenga un look de día más formal. Y por la noche, como marca la tradición en las visitas de Estado, tendrá lugar una cena de gala, donde la Reina estrenará —o recuperará— uno de esos vestidos que ya anticipan titulares.

Con este look, Letizia no solo recupera una de sus combinaciones más impecables de la temporada, sino que envía un mensaje claro: la elegancia sostenible, medida y coherente sigue siendo su seña de identidad.