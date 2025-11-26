Tamara Falcó se apunta al cuero y firma el look más sofisticado (y fácil de copiar) del otoño

Tamara Falcó tiene la habilidad de convertir cualquier gesto cotidiano en inspiración de estilo. Lo ha vuelto a demostrar en su último vídeo, donde aparece preparando su ritual beauty y, sin quererlo, dejándonos un look que resume a la perfección lo que es la moda del entretiempo: prendas sobrias, materiales con textura y ese aire effortless que tanto la caracteriza. Esta vez, el cuero es el protagonista absoluto.

La chaqueta de cuero que eleva cualquier estilismo

La pieza clave del look es una chaqueta efecto cuero en negro, de corte relajado, hombro ligeramente caído y acabado brillante. Tamara la lleva sin abrochar, dejando ver el top blanco que hay debajo y creando ese contraste pulido que tanto gusta esta temporada. No es una biker clásica; es una versión más suave, con caída y con una estética mucho más actual y minimalista.

El cuero —real o vegano— es uno de los tejidos dominantes del otoño, y Tamara demuestra cómo integrarlo sin recurrir a estilismos demasiado rígidos. Aquí funciona como capa ligera, como pieza de transición y como toque de sofisticación instantáneo.

El poder de los básicos bien combinados

Debajo, la marquesa apuesta por un top blanco sencillo, una de esas prendas que siempre aparecen en su armario y que ella convierte en aliado imprescindible. La combinación blanco + cuero negro es un clásico eterno, y en este caso aporta luz al rostro y suaviza el aire fuerte del look.

La ausencia de estampados y la depuración del conjunto permiten que la textura del cuero destaque y que el outfit se sienta elegante sin esfuerzo. Tamara sabe que, cuando el material es protagonista, menos es más.

Joyas discretas y un beauty look muy Tamara

En el vídeo también se aprecia su elección de pendientes maxi en tono oscuro, que aportan movimiento y refuerzan la línea sofisticada. Como siempre, el peinado y el maquillaje juegan un papel fundamental: piel luminosa, labios naturales y una coleta baja pulida que enmarca el rostro sin restar protagonismo al outfit.

Pero el detalle beauty más significativo llega con el protagonista de la colaboración: Le Parfum de Hair Rituel by Sisley, la fragancia capilar que Tamara pulveriza con ese gesto delicado que ya es marca de la casa. Este producto añade brillo, perfume sutil y ese toque final que convierte su rutina en un momento elegante. Además, remata el estilismo con una sensación de “cuidado total” que encaja perfectamente con su imagen pública.

Un look que define el otoño

Lo que hace especial este estilismo es su equilibrio: prendas fáciles, colores neutros, cero estridencias y un material con carácter. Es un look urbano, femenino y tremendamente ponible, ideal para cualquier plan de tarde, reuniones informales o incluso una cena improvisada. Ese tipo de outfit que no falla.

Tamara vuelve a demostrar por qué es uno de los referentes de estilo más seguidos del país: sabe detectar qué tendencias funcionan en la vida real y cómo adaptarlas a su propia estética. Y esta apuesta por el cuero confirma que la prenda estrella del otoño no necesita más que buenos básicos y un beauty look impecable para brillar por sí sola.