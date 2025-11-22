La Infanta Elena con Victoria Federica e Irene Urdangarin con looks coordinados en el almuerzo privado con los Reyes

Ya hemos visto a la Familia Real accediendo al Palacio del Pardo, donde se ha evidenciado una clara herencia de estilo de Letizia hacia la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Ahora, hemos seguido observando a los asistentes de este almuerzo privado con el objetivo de celebrar el 50º aniversario de la restauración de la monarquía española. Una cita de lo más especial donde se ha acentuado mucha, mucha y mucha moda.

Según fuentes cercanas, tanto las Infantas Cristina y Elena como sus hijos, no se querían perder este evento de carácter privado. Se han reunido tanto con los Reyes Felipe y Letizia como con la heredera al trono y su hermana menor, así como con la Reina Sofía y la vuelta de Don Juan Carlos a España para esta ocasión. Además de tratarse de un símbolo de unión y alianzas familiares, hemos visto una conexión en las indumentarias de las hermanas de Felipe VI con Victoria Federica e Irene Urdangarin. Atuendos fáciles de replicar, clásicos y que han llamado la atención desde el interior de los vehículos.

La Infanta Elena: chaqueta de efecto terciopelo

La Infanta Elena vuelve a hacer una declaración de intenciones con su estética elegante con la que demuestra distinción y sobriedad. Por lo que hemos podido observar en las imágenes, ha optado por una prenda de abrigo al estilo americana de efecto terciopelo en chocolate. A la que suma los accesorios que siempre son la guinda del pastel en sus estilismos, como un pañuelo o las gafas de sol.

Almuerzo familiar en El Prado. Gtres

Irene Urdangarin: conjunto de chaqueta y falda en rojo

Por su parte, la Irene Urdangarin con un toque más moderno o arriesgado. Aunque se le conoce por la faceta bohemia haciendo match con la Reina Sofía, también le da ese extra más cómodo o casual con prendas de vestir arregladas. Como esta vez, que hemos descubierto parte de sus estilismo con una chaqueta abotonada en rojo, que va a juego con la falda.

Almuerzo familiar en El Prado. Gtres

Victoria Federica: mono estampado y chaqueta como su madre

Y como decíamos, Victoria Federica ha heredado el estilo de su madre, pero lo reinterpreta a las tendencias actuales. Para el almuerzo con la Familia Real ha optado por un aire más moderno en comparación con su madre y tía, pero sigue siendo fiel a ese punto más tradicional o elegante que destaca en los dos anteriores estilismos. Le hemos visto con un mono de estampado étnico en burdeos junto con un chaqueta corta de efecto terciopelo en azul.

Almuerzo familiar en El Prado. Gtres

En definitiva, hemos visto tres looks coordinados, pero llevados a cada una de las personalidades de las Infantas Cristina y Elena o Victoria Federica. Es una muestra de dos generaciones distintas, pero que trascienden entre ellas demostrando una unidad y conexión.