La Reina Letizia rescata la lana española con el bolso artesano que eclipsa su blazer parisina

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar por qué cada una de sus apariciones públicas se analiza al milímetro. En su visita a Tudela para participar en un homenaje al cineasta Alejandro Amenábar y asistir a la proyección de Mar Adentro, la monarca dejó de nuevo claro que su armario funciona como un altavoz de valores. Y esta vez lo hizo apostando por una pieza que, sin pretenderlo, se convirtió en el verdadero titular del día: un bolso artesanal elaborado con lana española que reivindica tradición, trazabilidad y diseño consciente.

Un look invernal impecable con blazer de Sandro

Para esta cita cultural, la Reina Letizia eligió un estilismo tan cómodo como elegante. La protagonista de su outfit fue una blazer de cuadros de Sandro, una prenda que ya había llevado en otras ocasiones y que esta vez combinó con un jersey de punto en tono verde profundo, uno de los colores más favorecedores del invierno. A esta base sobria y favorecedora sumó unos pantalones rectos en blanco roto y unos botines de ante con tacón ancho firmados por Magrit, un básico que encaja a la perfección con sus looks de día.

La Reina asiste al homenaje al cineasta Alejandro Amenábar y a la proyección de su película ‘Mar adentro’ Eduardo Sanz Europa Press

Pero, aunque el conjunto respiraba equilibrio y estilazo, hubo un accesorio que acaparó toda la atención.

El bolso artesano que reivindica la lana española

El complemento estrella pertenecía a la serie cápsula Paños de Guirra, diseñada por Inés Sistiaga dentro del proyecto Oro Blanco. Se trata de una pieza trabajada con lana de oveja guirra, una raza autóctona en riesgo de desaparición cuyo valor cultural y material está recuperando una nueva generación de artesanos.

La colección, impulsada con el apoyo del Madrid Design Festival y Amazon, celebra la identidad nacional a través de materiales locales y procesos 100% trazables. Detrás del bolso hay un trabajo minucioso que nace en Wooldreamers, en Mota del Cuervo (Cuenca), una iniciativa familiar que conserva todo el ciclo de la lana: lavado, secado, hilado y creación de textiles terminados. Su filosofía une territorio y diseño contemporáneo con un propósito claro: proteger oficios heredados y proyectarlos hacia el futuro.

Un mensaje de moda con impacto real

Con esta elección, la Reina Letizia no solo suma un nuevo acierto a su colección de looks invernales, sino que también envía un mensaje poderoso: la moda española puede ser moderna, sostenible y profundamente ligada al territorio. Su bolso de lana no es una tendencia pasajera, sino una declaración de intención que subraya la importancia de apoyar a diseñadores, pastores, hiladores y proyectos que trabajan con materiales responsables.

La monarca vuelve a demostrar que el estilo también es una herramienta de comunicación. Y hoy, su mensaje es claro: la sostenibilidad empieza por valorar lo nuestro.