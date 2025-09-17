Paula Echevarría tiene los shorts perfectos para septiembre (y los combina con bailarinas)

Paula Echevarría sigue demostrando que es una de las prescriptoras de estilo más influyentes de nuestro país. Con cada publicación en su perfil de Instagram, la actriz y empresaria consigue marcar tendencia y dar nuevas ideas de moda que rápidamente conquistan a su comunidad. Su última propuesta es una de esas combinaciones sencillas, versátiles y perfectas para el entretiempo: unos shorts de tiro alto en color azul marino de Antik Batik, acompañados de unas bailarinas marrones que ponen el broche de comodidad y sofisticación a un look de transición hacia el otoño.

Los shorts que estilizan y favorecen

La prenda estrella del conjunto son los shorts Pam de Antik Batik, pertenecientes a la colección SS25 de la firma. Se trata de un diseño de tiro alto con cierre delantero de lazada, un detalle que no solo resulta práctico, sino que además estiliza la silueta, aportando un aire sofisticado y femenino. Este tipo de pantalón corto es ideal para despedir la temporada estival y dar la bienvenida a septiembre con un look relajado pero con personalidad.

El look de Paula. Instagram @pau_eche

Paula los combina con una camisa blanca de manga corta abullonada, un básico imprescindible del armario que suma frescura y luminosidad. Una mezcla equilibrada entre lo clásico y lo moderno, que permite llevar el estilismo tanto de día como de noche.

El detalle de las bailarinas

Lejos de apostar por sandalias o deportivas, Paula ha elegido unas bailarinas de tejido trenzado en color marrón como calzado estrella del conjunto. Este detalle es clave, porque confirma la vuelta de las bailarinas como tendencia fuerte de este otoño. Además de cómodas, aportan un aire bohemio y atemporal que encaja a la perfección con la estética de Antik Batik.

Este tipo de zapato, que se ha convertido en favorito de insiders de la moda y celebrities internacionales, se adapta tanto a un look urbano como a uno más sofisticado. Paula demuestra que es la opción ideal para combinar con shorts y dar un resultado chic sin necesidad de recurrir a tacones.

Un look versátil para septiembre

La elección de Paula Echevarría es un ejemplo perfecto de cómo vestir en septiembre,cuando todavía hace calor pero ya apetece apostar por piezas más estructuradas y tonos más oscuros. Los shorts marinos con lazada se convierten en un comodín: pueden llevarse con blusas ligeras, tops o incluso con jerséis finos de punto en las tardes más frescas.

Por su parte, las bailarinas aportan esa dualidad entre comodidad y tendencia que tanto se busca en la moda actual. Ya no son solo un calzado de oficina, sino que se han transformado en un accesorio con el que elevar cualquier estilismo.

Con este look, Paula confirma que sabe adelantarse a las tendencias y adaptarlas a su propio estilo. Los shorts de Antik Batik y las bailarinas forman un combo ganador que promete convertirse en inspiración para muchas mujeres este inicio de temporada.