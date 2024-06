Carmen Lomana imita a Isabel Preysler en un divertido vídeo: desde llamarla roba maridos hasta su mala pronunciación

Carmen Lomana se es desde hace un tiempo uno de los grandes rostros de las "Mañanas KISS". Sus apariciones en las ondas han dejado algunos momentos muy divertidos marcados por sus divertidas respuestas a las polémicas del momento. La última en llegar ha sido su tensa relación con Isabel Preysler.

En el repaso a los ELLE Style Awards 2024, una fecha muy señalada donde la que la cultura y el talento se dan la mano en España, se le ha preguntado a Lomana por su ausencia en este evento, y si esto tenía algo que ver con la presencia de Isabel Preysler. Sus compañeros han seguido hablando sobre la socialité y daban a conocer que esta se había pronunciado sobre su presunta mala relación con Lomana después de que esta hubiera criticado su faceta como influencer. "Por fin ha hablado, por fin me ha dicho algo", ha comenzado Carmen con un tono de ilusión que no ha tardado en apagarse. Le han preguntado qué había dicho la Preysler sobre ella, a lo que no ha duda en contestar: "Pues nada. Nada interesante".

"No, no me importa, no sabía", ha imitado a la madre de Tamara Falcó en directo. "Es que no pronuncia bien. Como su primera lengua es el inglés, pues yo cuando hablo, a pesar de que hay gente que se mete conmigo, soy como Castelar comparada con ella", ha seguido ante los comentarios de sus compañeros que le indican que, aunque su primera lengua es cierto que sea el inglés, lleva "200 años en España". "Da igual, se le traba", se ha mantenido firme Lomana. Sin embargo, sí ha querido apreciar, con cierta ironía, que no tuviera nada que decir: "Pues hace muy bien. Yo de ella nunca digo nada serio, porque yo solo digo tonterías cuando hablo de ella".

La tensión entre Carmen Lomana e Isabel Preysler no ha hecho más que crecer. Una situación de la que la Preysler no ha querido pronunciarse en mucho tiempo. Los compañeros de "Mañanas KISS" han querido enterrar el hacha de guerra y le han preguntado a Lomana si no sería posible que disfrutaran de una comida juntas para hacer las paces: "Pero si no estamos reñidas para nada. ¿Por qué voy a estar yo enfadada con esta señora? Si no me ha quitado ni el marido ni el novio que es lo que a veces... te puede enfadar", ha dicho ante la impactada mirada de todos, que esperaban a que continuara hablando. "No, lo digo porque alguna vez lo ha hecho", ha terminado espetando en el programa radiofónico.