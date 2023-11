El look más viral de Instagram se consigue con un bolso de color y llamativo

Adiós a los bolsos neutros en otoño. Ahora, los que más nos chiflan son los bolsos de colores más llamativos para dar un toque rompedor a nuestro look. No vamos a decir que los básicos siempre funcionan ante cualquier emergencia, pero con los protagonizados por los colores saturados y vibrantes serás la más original del streetwear otoñal. Y ahora los que más estamos viendo (y deseando comprar) son los de tonos naranjas, verdes o rosas. Porque si eres una aficionada del estilo clásico o minimalista, tu armario te pide a gritos que le añadas complementos que eleven tu outfit. Esta tendencia es perfecta tanto para las más extrovertidas como para las más tímidas. Porque si no te atreves con un amarillo chillón, también puedes lucir colores más suaves y discretos como el burdeos o el violeta. O, la versión metalizada, una de las más llevadas por las chicas que más saben de moda.

Antes sí que nos creímos el mito de combinar nuestros bolsos de colores con un look sencillo, básico y monocolor. Pero, hoy en día no hay ninguna norma establecida que diga que no podemos juntar un rosa con un rojo o un lila con un verde Bottega Veneta (y si la hay, la estamos rompiendo). ¿Lo habremos aprendido de las influencers portuguesas? Seguramente, porque nuestras creadoras de contenido vecinas nos han enseñado que podemos combinar hasta cuatro tonos o estampados distintos en una misma vestimenta. ¡Y nos está gustando, como poco! Si eres una amante de los bolsos, sabrás la importancia de invertir en ellos para que nos duren años. Y, cada vez más, son muchas las marcas que fabrican en España para ofrecernos exactamente lo que estamos buscando: calidad, atemporalidad y tendencia. Puedes ir a lo seguro y enamorarte de los bolsos fucsias más virales de Zara o arriesgarte con uno tricolor de efecto metalizado, como el de It's Lava. Para marcarte un look de ensueño, tus marcas favoritas serán Gabriel For Sach o Bonhora, que disponen de diseños tan originales que serás la más observada allá donde vayas. O, si quieres adentrarte a esta tendencia poquito a poquito, confía en los bolsos burdeos más famosos de Mercules.

Bolso efecto pelo fucsia, de Zara (70 euros)

Bolso efecto pelo fucsia. Zara

Bolso metalizado, de It's Lava (100 euros)

Bolso metalizado. It's Lava

Bolso cilíndrico burdeos, de Mercules (165 euros)

Bolso cilíndrico burdeos. Mercules

Bolso mini naranja, de Gabriel For Sach (295 euros)

Bolso mini naranja. Gabriel For Sach

Bolso baguette verde, de Bonhora (200 euros)

Bolso baguette verde. Bonhora

Tienes dos opciones: seguir utilizando los bolsos de colores básicos o ser la más moderna de tu grupo de amigas con uno en colores sorprendentes. Te aseguramos que tu best friend te lo pedirá prestado cada fin de semana (y eso quiere decir que tienes un estilo tremendo).