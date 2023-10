10 bolsos metalizados para aportar luz a tus looks de otoño

A estas alturas del otoño ya no nos queda ninguna duda de que los acabados metalizados y satinados serán una de las tendencias más claras de la temporada, tanto en prendas, algo que ya nos adelantaba hace unas semanas Pilar de Arce consus pantalones plateados (que no pueden faltar a la hora de completar los estilismos más especiales con los que brillar en cualquier plan de noche), ni en calzado, según nos loconfirmaba Nuria Roca con las botas doradas más ideales que combinaba con blazer negra para su noche más romántica en el Four Seasons con su pareja, ni tampoco en complementos, algo que lleva mostrándonos una enamoradísima Rocío Osorno en sus últimos looks de invitada. Si Violeta Mangriñan arrasaba en el desfile de Ferragamo de Milán con el total look de Mango que respira lujo silencioso y que remató con un bolsito dorado, nosotras no podemos dejar escapar la oportunidad de hacernos con un bolso metalizado para completar los mejores estilismos del otoño y del invierno, elevándolos y aportándoles el toque de luz que necesitan para pasar de looks a loozakos triunfadores.

Un bolso metalizado es el complemento estrella que no puede faltar en el armario de las chicas con más estilo. Es atemporal y tan perfecto para completar un outfit de día como uno de noche, ya sea de otoño o de verano. Además, aunque no queremos ser agonías, a la hora de pensar en los looks de cara a las navidades, uno bolso metalizado es la opción perfecta con la que triunfar. Hemos hecho una selección de los mejores bolsos metalizados de Berskha, Zara, Mango, Pull and Bear y H&M para que esta temporada encuentres el que más se ajusta a tu estilo y completes tus estilismos de la manera en la que lo necesitan para brillar. Date prisa y hazte con el tuyo antes de que sea demasiado tarde y te quedes sin el que será, por excelencia, tu mejor aliado a partir de ahora, ese que podrás combinar tanto con unos jeans y una blazer para ir a la oficina como con un vestido de invitada perfecta para deslumbrar en los eventos más especiales de tu agenda.

Bolso metalizado, de Bershka (19,99€)

Minibolso saca acolchada, de Zara (19,95€)

Bolso hombro metalizado, de Zara (25,95€)

Bolso piel diseño lazo, de Mango (99,99€)

Bolso saca metalizado, de Pull and Bear (29,99€)

Bolso cadena metalizado, de Pull and Bear (19,99€)

Bolso de hombro solapa, de Pull and Bear (17,99€)

Bolso bombonera, de H&M (22,99€)

Bolso bandolera, de H&M (25,99€)

Bolso metalizado, de Bershka (19,99€)

No te quedes sin un bolsito metalizado esta temporada porque están siendo una de las tendencias más arrolladoras en el streetstyle de cualquier ciudad. Combinan con todo, son muy fáciles de llevar y de adaptar a todos los estilos y darán a tus looks el toque definitivo de sofisticación que necesitan.