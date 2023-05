8 bolsos mini bonitos y elegantes para llevar de día y de noche

A la hora de crear un look, ya sea para un evento o nuestro día a día, tendemos a empezar por las prendas que vamos a llevar. Normalmente optamos por prendas versátiles y sueltecitas, sobre todo durante los meses de verano, como pueden ser los vestidos fluidos y cómodos, como estos vestidos de Mango y Zara de la nueva colección y que actualmente podemos encontrar en tiendas, convirtiéndose en una pieza de fondo de armario que no dejaremos de usar en nuestro día a día. Sin embargo, si estamos cansadas de usar vestidos y queremos vestir con otro tipo de prendas, o simplemente nuestro estilo es distinto, las faldas midi son perfectas para todo tipo de ocasiones, ya que podemos combinarlas con una camiseta básica y sneakers para el día a día o con unas alpargatas de cuña -un must en nuestro armario de verano- y una camisa básica que eleve un poco el look. Sin embargo, nuestro look no estará terminado sin un bolso en el que meter todo lo imprescindible para sobrevivir en nuestro día a día. Si bien en invierno la tendencia era llevar maxi bolsos, este verano encontramos que los bolsos mini son una opción perfecta tanto para el día a día como para la noche y, lo mejor, están disponible en todo tipo de tonos, estampados y estilos.

Los bolsos mini tienen ese plus de elevar cualquier look, ya que tendemos a pensar que estos son elegantes y muy sofisticados, y es que es el accesorio que no falla en nuestros looks de invitada, como por ejemplo este bolso mini de tipo joya de Rocío Osorno que llevó junto con un vestido corto de volantes de lo más primaveral. Sin embargo, los bolsos mini también podemos usarlos para el día a día, pues existen muchas marcas ‘Made in Spain’ que han lanzado sus propuestas de lo más coloridas de cara al verano, como es el caso de este bolso en verde de Sara Baceiredo, el cual combina con todo tipo de colores, creando así un look de lo más en tendencia y original. Por ello, hemos hecho una selección de los bolsos mini más originales, versátiles y todoterreno que puedes encontrar en tus tiendas 'low cost' favoritas.

Bolso solapa cadena, de Mango (25,99 €)

Bolso solapa cadena Mango

Bolso maxi flor, de Mango (49,99 €)

Bolso maxi flor Mango

Bolso saca piel acabado craquelado, de Massimo Dutti (89,95 €)

Bolso saca piel Massimo Dutti

Bolso hombro mini cubo piel napa, de Massimo Dutti (79,95 €)

Bolso hombro mini cubo Massimo Dutti

Mini shopper trenzado metalizado, de Zara (22,95€)

Mini shopper trenzado Zara

Bolso mini city denim, de Zara (22,95€)

Bolso mini city denim Zara

Bolso bandolera efecto paja, de Parfois (19.99€)

Bolso bandolera efecto paja Parfois

Bolso fiesta con abalorios y lentejuelas, de Parfois (29.99€)

Bolso fiesta abalorios Parfois

Estos son algunos bolsos mini que puedes encontrar en tus tiendas de modas favoritas.