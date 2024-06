Este es el vestido lencero de Mango que Alejandra Rubio ha elegido para anunciar su embarazo

No tenemos ninguna duda que esta va a ser la noticia del día, de la semana, y del mes de junio. Y es que como diría Alexsinos, el 2024 ha venido fuerte entre embarazos de influencers y famosas. Pero sin duda, el embarazo de Alejandra Rubio no lo esperábamos. Alejandra Rubio, de 24 años, y Carlo Costanzia, de 31, van a ser padres, tras cinco años de relación. La pareja comenzaba su noviazgo a principios de febrero, provocando un gran revuelo mediático. Ahora esperan ilusionados la llegada de su primer hijo. La colaboradora de televisión asegura a la revista "¡Hola!" que se encuentra "muy bien" y que dará a luz "en diciembre. Estoy de tres meses y casi dos semanas". Además, afirma haber pasado unos primeros meses difíciles porque "el cuerpo empezó a hacer cosas raras… Cansancio, muchas náuseas… He tenido de todo". Y además de quedarnos en shock con la noticia, y comentarla con nuestras compañeras y amigas, nosotras nos hemos fijado en este vestido de Mango que ha elegido Alejandra Rubio para anunciar su embarazo en la "revista del saludo" que dirían en su momento en 'Sálvame'.

Un vestido de nueva colección de Mango, al que nosotras ya le habíamos echado el ojo, y que ahora Alejandra Rubio ha elegido para anunciar esta bonita noticia. Un diseño lencero, de estampado de cuadros a todo color, que estamos seguras que no va a llegar a las rebajas de Mango. Una de las prácticas más habituales de la cadena catalana es que adelanta sus descuentos en ventas privadas a las que se puede acceder a través de su newsletter. Para todo el público el día oficial del comienzo de sus rebajas este año será el 17 de junio. El vestido más minimalista de todos, de marcado acento noventero y del que Kate Moss se convirtió en la mejor embajadora regresa por todo lo alto esta primavera. Así lo auguran firmas como Versace, Fendi o Givenchy y celebrities como Alexa Chung y ahora también Sara Carbonero con este diseño que esperemos que sea de su marca. Una de ellas sería el slip dress o vestido lencero. El mismo no solo está siempre presente en las colecciones o en las firmas, sino que regresa cada cierto tiempo reconvertido en tendencia absoluta y, según todo apunta, no lo vamos a dejar de ver este verano 2024.

Alejandra Rubio con vestido de Mango. Stories de ¡Hola!

Vestido estampado tirantes, de Mango (49,99 euros)

Vestido estampado. Mango

Un vestido de Mango que Alejandra Rubio ha elegido para anunciar su embarazo en "¡Hola!", además de otro look en vaqueros con top blanco que es el de la fotografía que vemos en portada.