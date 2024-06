El primer look premamá de Alejandra Rubio desde Ibiza con este conjunto de crochet y flecos de Mango

No os vamos a negar que seguimos en shock con la noticia del embarazo de Alejandra Rubio, y es que el día ayer fue tan ajetreado con la celebración del décimo aniversario de la coronación del Rey Felipe, y los looks de Letizia, Leonor y Sofía, que aún no nos ha dado tiempo de asimilarlo. Pero ellos ya están en Ibiza disfrutando del embarazo y del dineral que les han pagado por dicha exclusiva. La agencia fotográfica, Gtres, nos facilitaba en exclusiva el paradero de la pareja. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se encuentran en Ibiza, alejados de toda la tormenta mediática generada alrededor de su exclusiva. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres el próximo mes de diciembre. Así se han encargado ellos mismos de anunciarlo en la portada de la revista ¡Hola! a través de una entrevista exclusiva con reportaje fotográfico incluído, en el que la hija de Terelu Campos presume de embarazo. “Al enterarnos nos agobiamos muchísimo, pero siempre tuvimos claro que queríamos tenerlo". Y si en esta exclusiva posaba con un vestido de Mango, en su maleta de vacaciones a Ibiza se ha llevado este conjunto de crochet y flecos de la firma catalana.

Un conjunto de crochet que solo es sinónimo de que el verano y las vacaciones ya están aquí. ¿El conjunto de crochet que te podría hacer tu abuela? Sí, pero este lo podemos comprar en Mango, aunque no está en rebajas, pero Alejandra Rubio ha hecho que lo necesitemos también para nuestra maleta de verano a Ibiza. Hay prendas que parecen haber dado con la fórmula secreta para lograr el casi imposible equilibrio entre eternidad y tendencia. Que siempre llegan a las pasarelas en nuevas versiones, pero que nunca resultan desactualizadas si echamos la vista a las que reinaban temporadas atrás. Uno de los mejores ejemplos de ello es el vestido de crochet, una prenda que se ha coronado con uno de los vestidos imprescindibles del verano, pero nosotras nos olvidamos de los vestidos por este conjunto.

El look de Alejandra en Ibiza. Gtres

Jersey punto calado flecos, de Mango (39,99 euros)

Jersey calado. Mango

Pantalón calado, de Mango (39,99 euros)

Pantalón calado. Mango

Un conjunto que es de lo más elegante para ir a la playa y con el que Alejandra Rubio ya ha presumido de su incipiente barriguita de embarazada de tres meses.