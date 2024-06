Máxima tensión entre Carlo Costanzia y José Antonio León: Terelu tiene que intervenir entre ellos en directo

Anoche Carlo Costanzia fue uno de los invitados a "¡De viernes!". El hijo de Mar Flores rompió su silencio en el programa de Telecinco diez días después en exclusiva para la revista "¡Hola!" que estaba esperando su primer hijo en común con Alejandra Rubio. Desde entonces, el embarazo de la hija de Terelu Campos ha acaparado todos los titulares de la crónica social de nuestro país.

La hija de María Teresa Campos, además, se estrenó ayer como colaboradora del espacio de Mediaset. Por primera vez, el joven italiano y la periodista coincidieron juntos en un plató de televisión, siendo el reencuentro entre ambos uno de los momentos más esperados de la noche. Durante la primera parte de la entrevista, Terelu Campos escuchó atentamente desde fuera al padre de su futuro nieto, apartada en una sala individual.

Ambos derrocharon complicidad ante las cámaras, dejando bien claro que entre ellos existe muy buena sintonía, incluso en uno de los momentos más tensos de la entrevista, cuando Carlo Costanzia y José Antonio León protagonizaron un tenso rifirrafe en directo. Terelu Campos, cuando vio al novio de su hija atravesando por una situación crítica, no dudó en salir en su defensa y poner paz entre ambos, echando un capote al joven italiano.

Máxima tensión en plató

José Antonio León puso contra las cuerdas a Carlo Costanzia y le preguntó sobre los supuestos mensajes que envió a Jeimy, su expareja, cuando ya estaba saliendo con Alejandra Rubio en los que le pedía volver. El italiano desmintió que hubiese sucedido eso y que existiese esa conversación, asegurando que la joven solo quiere subirse al carro de la fama. "Pero si es lo mismo que haces tú. ¿Tú puedes hacerlo y otros no?", le espetó el colaborador. "Yo nací famoso", respondió Carlo, con cierta soberbia.

Con Terelu Campos al lado, el italiano retomó su enfrentamiento con José Antonio León. "No sé por qué tienes esa inquina contra mí. "A lo mejor quieres conocer a Jeimy, te paso el teléfono", declaró el hijo de Mar Flores. "Tanta educación que dices tener, espero que retires eso porque tengo a mi mujer en casa desde hace tres años. Y yo no hablo de mi vida privada, no soy yo el que ha cobrado 40.000 euros por sentarme ahí", le respondió el periodista, alterado. Fue en este momento cuando Terelu Campos decidió intervenir entre ambos.

"Yo sé que, a veces, estar aquí no es fácil, lo digo por experiencia. José Antonio hace bien su trabajo y a veces nuestro trabajo no es agradable, pero a veces tenemos que preguntar cosas que no son bonitas para nosotros. Yo siempre digo que, mientras se pregunte con respeto, con cariño, con educación... se puede preguntar de todo. Este programa crea un clima factible para que se pueda preguntar de todo", expresó la hija de María Teresa Campos, intentando poner paz entre ambos y aconsejado a Carlo Costanzia sobre cómo debe afrontar sus intervenciones en televisión.