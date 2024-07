Terelu Campos, pillada saltándose las medidas impuestas por su médico tras su último susto

Terelu Campos está en el punto de mira desde hace años, pero nada comparado con lo que sucede en las últimas semanas. El embarazo de su hija, Alejandra Rubio, ha puesto patas arriba su existencia. Su relación con Carlo Costanzia parece ir en serio o al menos sí para plantearse traer vida a este punto, algo que ha situado en el centro de la noticia también a la periodista, que está a punto de convertirse en abuela. Pero más allá de este nuevo papel que está a punto de desempeñar, mucho se ha hablado también este tiempo sobre su estado de salud. Y es que le ha dado serios avisos, aunque ella no esté tomándoselo tan en serio como se creía. Al menos no está siguiendo las recomendaciones médicas para sanar y no complicar más sus cuerdas vocales, las cuales se han visto dañadas por su condición como fumadora.

Terelu Campos TVE

La presentadora comenzó el año ingresada en el hospital a consecuencia de una neumonía. Después volvió a ausentarse de su puesto de trabajo en TVE por presentársele un “edema en las cuerdas vocales”. Desapareció del mapa y provocó mucha preocupación en su entorno, pues no todos sabían qué le sucedía y no atendió a las llamadas de sus íntimos. Después se desveló que esta decisión de alejarse de la gente no era propia, sino que el edema de Reinke que presenta le impedía articular palabra. Se trata de un proceso inflamatorio crónico en las dos cuerdas vocales que le provoca irritación prolongada. Algo que los profesionales médicos adjudican al consumo de tabaco. Su disfonía puede derivar a problemas respiratorios y, según adelantaron algunos expertos: “Por mucho que vaya a rehabilitación o pase varios días sin hablar, no se va a curar si no se opera”. Tampoco si no deja de fumar.

No ha podido dejar esta adicción atrás, por mucho que se lo hayan recomendado los médicos en numerosas ocasiones y sepa al detalle las consecuencias de sus actos. Así se desprende de las últimas imágenes que se han captado de Terelu Campos en compañía de unas amigas. Para aprovechar el tiempo perdido y refugiarse en sus íntimas ahora que tiene mucho que ordenar en su mente, la presentadora se ha citado con ellas para tomarse algo y pasar un tiempo relajado en la terraza de un local. Ahí, bajo la atenta mirada de los reporteros, demostró que continúa fumando como si nada hubiese sucedido, lo que ha llamado la atención de propios y extraños.

Terelu interviene entre Carlo Costanzia y José Antonio León en "¡De Viernes!" Telecinco

Sea como fuere, Terelu Campos tiene ahora mismo muchas preocupaciones en mente y le será especialmente difícil dejar los viejos hábitos. El embarazo de su hija ha supuesto un boom mediático, pero también en el seno de su familia. Pero, como suele suceder en cada uno de los pasos que el clan da, también viene acompañado de grandes dosis de polémica. Se ha criticado mucho la forma en la que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han dado a conocer su estado de buena esperanza, mediante exclusiva, después de renegar de los medios y pedir respeto a su intimidad y vida privada. Ahora que han demostrado que no usan de eso, también se ha sumado al carro la propia Terelu, algo que ha condenado Alessandro Lequio, entre muchos otros: “Siempre se ha dicho que los niños vienen con un pan bajo el brazo, pero este a la abuela le va a traer toda una panadería”, decía en ‘Vamos a ver’. Y es que están sabiendo rentabilizar muy bien la llegada del nuevo miembro de la familia, tanto en el kisoco rosa como en los platós de televisión, aunque no todos lo vean con buenos ojos.