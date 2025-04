Las madres de comunión van a desear el traje rosa de Vicky Martín Berrocal para ser la invitada perfecta de primavera

No hay día que Vicky Martín Berrocal no se convierta en la inspiración perfecta, pero ahora lo ha hecho para las madres de comunión de los próximos meses con este traje rosa pastel que no puede ser más tendencia esta primavera. Porque, tras proclamarse el Mocha Mousse como la tonalidad más vista de estos meses, ahora se han hecho un hueco otras más suaves, pasteles o románticas que triunfarán en primavera y verano.

Si el otro día hablamos sobre nuevas marcas españolas para invitadas este año, ahora nos toca poner toda nuestra atención a las madres de comunión. Porque a todas nos ha pasado o posiblemente nos pase a la hora de escoger el look perfecto para madres en comuniones: que no sabemos cómo empezar a buscar. ¿Debemos decantarnos por el estilo más elegante o con un toque más desenfadado? Esta es una de las preguntas que ronda por nuestra cabeza. Y este traje rosa pastel de Vicky Martín Berrocal nos parece el perfecto, porque siempre es mejor elegir colores claros para esta ocasión.

El traje rosa pastel de Vicky Martín Berrocal

Sin embargo, te daremos el sabio consejo de que empieces por indagar por cuáles serán las tendencias de madres en comuniones de este 2025. Y ya adelantamos con que veremos atuendos más elevados, pero con un punto más desenfadado o casual, así como colores en tendencia (como el Mocha Mousse, obviamente) o más vivos para la temporada de primavera-verano. Para ponerlo mucho más fácil, a continuación, te hemos seleccionado un listado de posibilidades bonitos y baratos para todas las madres que tienen la suerte de celebrar la comunión del más pequeño de la casa en los próximos meses.

Nosotras no hemos quitado el ojo a cada una de las colecciones de Otoño-Invierno 2025 de las maisons, en las que hemos sacado la conclusión que el rosa pastel (o también llamado empolvado) también será tendencia. Un color sutil, delicado y favorecedor para cualquier persona que se ha posicionado como uno de los más deseados por los amantes de la moda, así como una alternativa que no puede encajar mejor en los meses más cálidos. Y este traje de Vicky Martín Berrocal nos parece el más ideal para una madre de comunión esta primavera 2025.

Vicky Martín Berrocal con traje rosa. @vickymartinberrocal

No cabe duda de que, seas fan o no del rosa pastel, es una apuesta de lo más alegre, divertida y con capacidad de suavizar las facciones que todas necesitamos en nuestro fondo de armario tanto para el entretiempo como en las altas temperaturas. Representa ternura y amor, dos sentimientos que están presentes en el estilo coquette, estética que regresa de nuevo a nuestros looks.