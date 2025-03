Mar Flores, la abuela moderna: "Que viva el sexo salvaje"

Mar Flores se ha visto estos meses en el punto de mira pero por razones a las que hasta hace muy poco era ajena. Ni su carrera ni sus proyectos profesionales ni su situación sentimental, sino que ha sido su nieto Carlo, fruto de la relación entre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, el que ha dirigido el foco hacia la célebre modelo.

Todo el mundo se pregunta cómo es Mar Flores cómo abuela, término con el que ella misma ha comentado que no se siente del todo identificada. No es para menos; a sus 55 años está estupenda y luce un aspecto envidiable. Una vitalidad que se refleja tanto por fuera como por dentro, atendiendo a sus últimas y picantes confesiones. No hay lugar a dudas: la modelo mantiene encendida la llama de la pasión.

Las picantes confesiones de Mar Flores, una abuela moderna

La suegra de Alejandra Rubio se ha dirigido a los más de 300.000 seguidores con los que cuenta en su perfil de Instagram para dejar clara su postura sobre las relaciones sentimentales. En un momento en el que el poliamor parece imponerse, ella se declara defensora de los vínculos tradicionales. “Que viva la monogamia, la lealtad, el sexo salvaje con la misma persona, los planes, los viajes y el proyecto de vida juntos. Que viva el amor bonito”, dice el mensaje que ha compartido.

Mar Flores en Ibiza Gtres

Un mensaje con el que se siente plenamente identificada. “Pues me gusta leer que alguien piensa como yo”, dice la modelo. Mar Flores parece así atravesar un buen momento en el plano sentimental. Aunque intenta ser todo lo discreta que puede con su vida privada, lo último que se conoce es que se podría haber dado una segunda -más bien enésima- oportunidad con su ex, Elías Sacal, con quien se le ha visto disfrutando de varios planes desde finales del año pasado.

Quién es Elías Sacal, pareja de Mar Flores

Elías Sacal es un empresario mexicano de 57 años, heredero de una destacada familia de constructores. A lo largo de su vida, ha estado casado en dos ocasiones y es padre de dos hijos. Además de su actividad empresarial, Sacal es conocido por su afición al arte contemporáneo y por su presencia en círculos sociales exclusivos.

Mar Flores y Elías Sacal ABACA GTRES

La relación entre Mar Flores y Elías Sacal comenzó en 2016 y ha estado marcada por múltiples rupturas y reconciliaciones. A finales de 2024, la pareja decidió darse una nueva oportunidad, disfrutando de unas vacaciones juntos en la isla caribeña de San Bartolomé. Esta enésima reconciliación se produjo poco después de que Mar Flores se convirtiera en abuela, lo que ha añadido un nuevo capítulo a su vida personal