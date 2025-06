En Mango hemos encontrado los tops de invitada perfecta para las que no quieren vestidos

Bien es cierto que cuando pensamos en looks de invitada perfecta para eventos de verano, lo primero que se nos viene a la cabeza son vestidos, de corte midi y detalles especiales, pero si eres del team falda o pantalones y no te sientes muy cómoda llevando vestidos, tranquila, las opciones para ti siguen siendo igual de variopintas. Más adelante te lo vamos a demostrar. Solo hace falta encontrar piezas con aires festivos y voilà, look hecho, y desde la redacción hemos dado con los tops más bonitos para eventos BBC en Mango.

De siluetas globo, con detalles flor, maxi volantes o espaldas descubiertas, así son los tops que hemos seleccionado para que te conviertas en la mejor vestida de cualquier celebración especial este verano. Prendas de arriba que funcionan igual de bien con pantalones de lino o de aires sastre para eventos formales, faldas midi estilo evasé o globo para las más fashionistas o incluso con vaqueros rectos para ocasiones más informales. Toma nota porque estamos seguras de que el flechazo va a ser instantáneo con cualquiera de estos tops.

Los tops más bonitos y favorecedores para eventos de verano

Sí, hay vida más allá del clásico look de invitada con vestido midi. Estos tops de Mango son la prueba de ello. Con opciones para todos los gustos, estilos y bolsillos no querrás ponerte otra cosa en las noches de verano (o días especiales), palabra de editora de moda. Piensa en diseños estructurados, colores neutros o vibrantes y cortes muy favorecedores. Estos son los 8 tops que te harán dejar a un lado los vestidos durante los próximos meses.

Top asimétrico bordado flor, de Mango (25,99 euros)

Un top escultural con bordado floral que juega con la asimetría y el binomio blanco/negro como mejor aliada del estilo elegante y minimalista.

Body abullonado espalda descubierta, de Mango (39,99 euros)

El drapeado fluido y el escote en la espalda convierten este body azul celeste en el nuevo imprescindible de las invitadas que buscan comodidad y sofisticación sin esfuerzo.

Top largo detalle flor, de Mango (39,99 euros)

Silueta drapeada, caída fluida y una flor en el hombro que lo dice todo: este top en color morado es puro drama en el mejor sentido de la palabra.

Top péplum palabra de honor, de Mango (19,99 euros)

Coqueto, favorecedor y perfecto para realzar la cintura, este top blanco palabra de honor con péplum es un comodín infalible para elevar cualquier look.

Top halter flor, de Mango (25,99 euros)

Con fruncidos estratégicos y una flor XXL en el cuello, este top halter negro demuestra que el 'little black top' también puede ser parte de un estilismo inolvidable.

Top maxi volante, de Mango (39,99 euros)

Romántico, teatral y muy femenino, este top en blanco roto con volante XL es la declaración de estilo que tu falda satinada (o pantalones de pinzas de tiro alto) estaba esperando.

Top globo ramio, de Mango (59,99 euros)

Silueta globo, tejido con textura y aire couture: este top negro de ramio es el secreto mejor guardado para las que dominan el arte del minimalismo elevado.

Top drapeado detalle flor, de Mango (35,99 euros)

Delicado, asimétrico y con una flor en relieve que recuerda a los diseños más virales de las pasarelas: este top es ideal para noches de verano con dress code especial.

Ya lo ves: ser la invitada mejor vestida este verano no tiene por qué implicar llevar vestido. Estos tops son la prueba de que una buena prenda de arriba puede convertirse en el punto de partida de un look imbatible. Elige tu favorito, añade unos pendientes XL o unas sandalias joya y prepárate para deslumbrar (sin necesidad de ir de largo).