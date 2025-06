El accesorio estrella de toda invitada 2025: los pendientes de flores extragrandes

Esta vez no hablamos de vestidos de invitada, sino del accesorio estrella que ha llamado la atención de todos: los pendientes de flores. En muchas ocasiones la dificultad se trata de encontrar los complementos perfectos que no desentonen con el atuendo, así como jueguen un papel esencial. Ya sea porque solamente cumplen la función de acompañar al ítem principal o porque son el centro de atención del estilismo. Y esta vez, confirmamos que los pendientes de flores se han convertido en una tendencia vibrante, llamativa y alegre, hasta posicionarse como los grandes protagonistas de los looks de invitada de la temporada de las BBC.

Los pendientes de flores extragrandes se han convertido en todo un derroche de estilo gracias a la frescura que aportan o la versatilidad con la que destacan en cada uno de los estilismos. Sobre todo, están siendo amados por todas las editoras de moda o invitadas gracias al giro audaz con el que convierte un look elegante en otro mucho más original, atrevido y destacable. No pueden sentar mejor según las tendencias de invitada 2025, puesto que combinan a la perfección con los vestidos bohemios u holgados con escasas combinaciones de colores o estampados demasiados llamativos. Es decir, han alcanzado ser la estrella de los outfits que están en sintonía con las distintas vestimentas. Y aunque se han mostrado en diferentes desfiles de firmas de lujo de gran calibre como Oscar de la Renta o Simone Rocha, en esta temporada de primavera-verano 2025 se están evidenciando como una moda nada efímera.

3 ideas de combinar los pendientes de flores en looks de invitada

Para muchos, los pendientes de flores serán una tendencia arriesgada y poco común. Porque no estamos hablando de una medida normativa o del día a día, sino que ocupan gran parte de nuestras orejas. Por ello, hemos seleccionado tres ideas de combinar los pendientes de flores XL para bodas, bautizos o comuniones perfectas para animarte a llevarlos.

Look de invitada 1: con vestido trenzado

La primera se trata de una invitada que revolucionó las redes sociales con un vestido trenzado en verde de la firma española Simorra. Un diseño aparentemente sencillo con cuello a la caja y sin mangas que llama la atención por su falda de flecos que otorga un movimiento espectacular. A juego con un bolso también de flecos y los pendientes de flores bicolor de Zara, que actualmente ya no están disponibles.

Look de invitada 2: con conjunto de dos piezas con movimiento

Otra alternativa de lo más sensata e inteligente es un conjunto de dos piezas que sea fresquito y nos de movimiento este verano. Como es este top y pantalones con volantes en blanco al estilo más andaluz de Sfera que la influencer eleva con pendientes de flores colgantes y metalizados de Mango. Una propuesta estilística sutil y sin llamar demasiado la atención del accesorio, perfectapara aquellas que quieren ir incorporando poco a poco esta tendencia en su fondo de armario.

Look de invitada 3: con vestido de estampado tropical en color vitamina

También, para dar un aire más relajado al estilismo, se pueden combinar con un vestido de estampado tropical en color vitamina que potencia el bronceado, como este modelo de Lady Pipa. Esta vez con pendientes de flores colgantes en naranja.

Dónde encontrar los pendientes de flores

Lo mejor de esta tendencia es que la encontramos en diferentes marcas de moda y de todo tipo de diseños. Desde de materiales como la rafia o la resina hasta de metal en acabado dorado o plateado. Con colores neutros fáciles de combinar o con combinaciones llamativas y cautivadoras. O, también en forma de margaritas, girasoles o de pétalos esculpidos. Todos sientan bien al rostro con todos los peinados de invitada de cabello suelto, semirecogidos o recogidos.

Hemos seleccionado dónde encontrar los pendientes de flores extragrandes con un presupuesto más ajustado, para que todas nuestras lectoras puedan hacerse fácilmente con esta tendencia en firmas como Zara, Mango o Stradivarius, entre otras.

Pendientes de flores de rafia, de Mango (16 euros)

Pendientes de flores de rafia. Mango

Pendientes de flores con abalorios, de Zara (16 euros)

Pendientes de flores con abalorios. Zara

Pendientes de pétalos de flores, de Stradivarius (10 euros)

Pendientes de pétalos de flores. Stradivarius

Pendientes de flores de resina, de Parfois (13 euros)

Pendientes de flores de resina. Parfois

Pendientes de flores largos, de Mango Outlet (rebajados a 8 euros)

Pendientes de flores largos. Mango Outlet

Pendientes de flores bicolor, de Zara (16 euros)

Pendientes de flores bicolor. Zara

Pendientes de flores metálicos, de Mango (16 euros)

Pendientes de flores metálicos. Mango

Los pendientes de flores han cobrado todo el protagonismo de los looks de invitada aportando un extra de feminidad y frescura. Ahora que estamos a punto de entrar oficialmente en el verano, no esperes más a hacerte con tus diseños favoritos y convertirte en la más sabia de la moda.