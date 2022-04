Mar Flores demanda a Carlota Corredera, David Valldeperas y Emma García

Mar Flores ha tomado la decisión de demandar a Carlota Corredera, David Valldeperas y Emma García, entre otros rostros conocidos de Telecinco, por filtras audios privados muy comprometidos de la modelo en ‘Sálvame’. Tras este suceso, la que fue cuñada de Kiko Matamoros ha querido tomar acciones legales contra ellos.

El encargado de dar la noticia ha sido uno de los perjudicados, el paparazzi Jordi Martín, que, casualmente, fue el hombre que la traicionó e hizo públicas sus conversaciones sobre el que era su pareja en ese momento. “Me apetece que salga lo más gordo y lo más feo posible. Ya sabes, si ha adelgazado, le haces Photoshop”, decía la modelo a Martín en la grabación.

Después de hacerse pública esa confesión, la modelo no dudó en cargar contra el paparazzi en sus redes sociales. “Las declaraciones que está haciendo el paparazzi Jordi Martín González son exclusivamente para lucrarse, sin importar el daño que hace a otras personas, cosa que lleva haciendo durante años”, sentenciba Mar Flores en un comunicado.

Mar Flores y Elías Sacal FOTO: ABACA GTRES

La demanda a día de hoy es una realidad y así lo hacía saber el fotógrafo públicamente. “Querida Mar Flores. Ayer recibí un burofax tuyo donde nos demandas a Carlota Corredera, David Valldeperas, Emma García, Raúl Prieto, ‘La Fábrica de la Tele’, Cuarzo y a mí”, decía el paparazzi en sus redes sociales.

“Recuerda que me enviaste una carta manuscrita a mi domicilio junto con un pendrive con imágenes comprometidas de tu ex marido Javier Merino. ¿Cómo se te ocurre demandar por violencia doméstica?” ha expresado, y añade: “Me fui a Montecarlo a espiar a tu actual pareja sentimental (dice, refiriéndose a Elías Sacal) porque tú me lo implorabas. Están los audios. Hoy hablaré con Javier Merino para hacerle saber tus feas intenciones. ¡Mucha suerte!” terminaba así el comunicado de Jordi Martín tras haber recibido la demanda y cargando duramente sobre la modelo. Jordi Martín no se ha achantado ante la demanda de Mar Flores y piensa ir contra ella, cueste lo que cueste.

Desde que comenzó su relación Mar Flores con su pareja allá en 2016, ha sufrido muchos altibajos y ha estado marcada por idas y venidas y, aunque a día de hoy siguen juntos, lo han llegado a dejar hasta en tres ocasiones.