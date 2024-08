Mar Flores se ha convertido en la reina de los looks de playa +50 años con bikini blanco y sombrero cowboy

Tenemos muchas pruebas y pocas dudas de que Mar Flores es la reina de los looks de playa este verano en España, y la máxima inspiración para las mujeres de 50 años como ella. Estamos a principios de agosto, en plena ola eterna de calor, y aún no sabemos cuál será la canción del verano. Eso sí, canción del verano no tendremos aún, pero si que tenemos el posado del verano. Y ese es que nos ha dejado este primer lunes de agosto Mar Flores luciendo tipazo a sus 55 años y rompiendo Instagram de nuevo con esta maravilla de bikini blanco y sombrero cowboy, después de conquistarnos con el vestido de playa de red de la colección de Rita Ora para Primark. ¿Aún no lo has visto?

Mar Flores está viviendo un verano diferente después de conocerse que va a ser abuela y lo está disfrutando en las cristalinas aguas de las islas pitiusas, donde ha lucido un cuerpo de infarto y un estilo 100% boho chic con inspiración cowboy. Porque si el fin de semana Mar Flores lució tipazo a sus 55 años y rompió Instagram con una maravilla de vestido de playa de red de la colección de Rita Ora para Primark, después con un lookazo con bikini de Calzedonia, falda de lentejuelas y botas altas. Un estilismo de lo más chic para irte de fiesta en Ibiza. Ahora le toca el turno a esta bikini blanco de triángulo con un sombrero cowboy que adelanta la tendencia que más va a triunfar este otoño 2024.

Mar Flores. Stories de @marflores_mar

Tendencias bikinis mujeres +50

Aunque el negro sigue siendo el color más escogido esta temporada tendrá que competir con el salmón e, incluso, con los tonos neones. Además, también veremos en las playas los print tropicales y los volantes en la zona del pecho, y también como el naranja y rojo. En esta lista de bañadores para mujer de 50 o 60 años, incorporamos este modelo por tener el estampado tendencia con cinturón que reafirma la cintura.

Y Mar Flores nos deja claro como seguir llevando bikinis triángulo que además resalta su bronceado.

Prepárate porque este otoño vuelve el cowboy

El Viejo Oeste americano y sus elementos distintivos están marcando estos primeros meses de 2024 las tendencias primavera de la forma más plausible y apetecible, potenciando el augurio del que ya teníamos vestigios tras la presentación de Pharrell Williams para Louis Vuitton: marcarán la próxima temporada otoño-invierno 2024/2025. Desde recuperar nuestras botas cowboy favoritas, a camisetas con estos motivos, estampados o palabras y accesorios como los que ya podemos encontrar en Zara.