El traje blanco de Tamara Falcó también es perfecto para las cenas de empresa de diciembre

Los jueves son de Tamara Falcó, pero esta vez no solo en su cita con Pablo Motos en 'El Hormiguero', también en la fiesta de Navidad de Atresmedia. Tamara Falcó, Susanna Griso, Sónsoles Ónega y María José Suárez, duelo de altura en la fiesta de Navidad de Atresmedia. Atresmedia ha hecho lo propio con una fiesta muy especial para brindar con sus presentadores y colaboradores más populares por los grandes éxitos de audiencia que han tenido este 2024 y los que están por llegar en el año que está a punto de empezar. Aunque de la mayoría no hemos podido disfrutar de los looks porque iban con abrigo por las bajas temperaturas en Madrid, la hija de Isabel Preysler no, además que lucía el mismo look que le habíamos visto en la tertulia de actualidad minutos antes.

Un traje blanco ha elegido Tamara Falcó para esta noche de programa y de cena de empresa, un diseño de su colección TFP para Pedro del Hierro con el que nos demuestra que los trajes blancos también son para Navidad y para invierno. Ni rojo ni negro, esta Navidad, el blanco se perfila como el color favorito de las celebrities para vestir en los eventos más especiales de esta temporada. Vestir de blanco no es un capricho de celebrities y royals. La pasarela dictó sentencia convirtiendo el blanco en una de las tonalidades del invierno. Tanto que muchas firmas le han rendido pleitesía con total looks. Y ahora ha sido la hija de Isabel Preysler la que lo ha demostrado con este estilismo de noche.

Tamara Falcó. Gtres

Un traje blanco que Tamara Falcó ha combinado con joyas doradas, para esta noche de trabajo y fiesta, en la que se ha adelantado a la Navidad.