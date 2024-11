Si María José Suárez se ha comprado estos vaqueros relajados, nosotras no pensamos quedarnos sin ellos

Hemos avisado con tiempo respecto a la tendencia de los vaqueros relajados en la temporada de otoño-invierno 2024/2025. Durante los últimos años, nos ha costado un sufrimiento deshacernos de los vaqueros pitillo que más favorecen para adaptarnos a aquellos de pernera más ancha, como los jeans baggy o relajados. No obstante, una vez que se prueban, ya no hay marcha atrás. Después de hablar sobre la afición tanto de la Reina Letizia como de Isabel Díaz Ayuso de los vaqueros relajados (o de las top models más famosas), las celebridades también han caído rendidas ante esta tendencia cómoda, moderna y rejuvenecedora. Se identifican por ser de silueta recta y ancha con un tiro alto, pero lo más importante se basa en que son ligeramente holgados y largos en el bajo. En las últimas semanas, se ha confirmado que se trata del nuevo esencial de fondo de armario que más juego da a tus estilismos desenfadados o effortless. Lo cierto es que uno de los puntos más fuertes de esta pieza de vestir es su versatilidad y temporalidad, puesto que se puede utilizar tanto para los looks casuales como más festivos o sofisticados. Asimismo, quedan bien desde con camisetas o jerséis básicos y botas de tacón hasta con camisas románticas y bailarinas para ir a la oficina. En este caso, María José Suárez ha sacado partido a sus vaqueros relajados favoritos con un suéter en blanco que otorga luz a su rostro y zapatillas deportivas cañeras que salvan de un apuro en cualquier momento.

La celebridad no solamente está aprovechando el mes de noviembre para renovar su vestidor, sino que también en hacerse un cambio de look en su melena. María José Suárez se ha atrevido a presumir (todavía más) de su cabello con unas espectaculares extensiones en el momento más idóneo del año, cercano tanto a las cenas de Navidad como de empresa. Aunque nos haya deleitado con este atrevimiento, nuestros ojos de editoras de moda se han ido directos a los vaqueros relajados en su clara definición. Porque, quienes hayan estado de ruta de compras para conseguir los perfectos lo entenderán. La tarea de encontrar los jeans acertados que realmente cumplan la estética de 'relajados' es complicada, puesto que algunos modelos quedan totalmente ajustados o no nos sentimos cómodas con el corte. No obstante, la alternativa de María José Suárez es la adecuada para tener en cuenta este noviembre.

Los vaqueros relajados de María José Suárez serán la nueva adquisición de todas las mujeres de todas las edades este noviembre.