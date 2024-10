De María José Suárez a Marta Sánchez, los looks con más estilo de la premier de la nueva serie de Netflix

La semana en Madrid está siendo un no parar de eventos en el mismo día, y a la misma hora, pero eso a nosotras nos encanta. Sobre todo porque no dejamos de ver a nuestra celebrities e influencers favoritas con los mejores estilismos que nos sirven de inspiración para este otoño 2024, y anoche no fue menos. No solo la Reina Letizia y Sonsoles Ónega en los Premios Planeta, o las supermodelos de los 90 en 'El Hormiguero' y Carmen Lomana en un evento, también María José Suárez o Marta Sánchez derrochando estilo en una premier de Netflix.

'La última noche de Tremor', una miniserie de ficción de 8 capítulos creada y dirigida por Oriol Paulo e inspirada en el best-seller del escritor Mikel Santiago. Javier Rey y Ana Polvorosa protagonizan este thriller psicológico, junto a ellos Willy Toledo y Pilar Castro, en la que no quisieron faltar muchos rostros conocidos para la premier en Madrid. Y obviamente, nosotras nos hemos fijados en sus estilismos que nos sirven de inspiración para los próximos meses. ¿Cuál es tu favorito?

Marta Sánchez

Marta Sánchez. Gtres

La cantante ha seguido dando lecciones boho en su paso por la alfombra roja de esta premier con un vestido negro con transparencias y falda con aperturas, sin olvidarse de sus botas altas de charol y los complementos en dorado.

María José Suárez

María José Suárez. Gtres

La sevillana ha derrochado estilo con una blazer crop negra con hombros marcados y pantalones metalizados.

Elena Furiase

Elena Furiase. Gtres

La actriz ha lucido un vestido marrón con escote palabra de honor que ha completado con unos guantes negros, al más puro estilo diva de Hollywood.

Dena

Dena. Gtres

La cantante de 'Operación Triunfo' ha elegido un vestido de tul sin mangas, con fruncidos y degradado en su tonalidad.