De Marta Ortega a Kendall Jenner con la bomber de Estados Unidos, los looks de los famosos en una nueva jornada de Juegos Olímpicos en París

París es el centro del mundo en estas semanas, y no solo del deporte, también de las celebrities que no dejan de pasearse por las diferentes sedes de la ciudad. Si nosotras estamos muy pendientes de la Reina Letizia, y antes de la Princesa Leonor y Sofía, hay más famosas que ayer no se quisieron perder la jornada de los Juegos Olímpicos 2024, y también una española, Marta Ortega. Pero también Kendall Jenner que le dio igual la ola de calor y prefirió marcarse un lookazo con la bomber de Estados Unidos que todas vamos a querer copiarle en otoño. La hija de Amancio Ortega ha interrumpido sus vacaciones en Galicia para unirse al cónclave de VIP que estos días están disfrutando de los Juegos Olímpicos 2024 en París. Este jueves, Marta Ortega ha acudido a la competición femenina de gimnasia rítmica, en la que Simone Biles se ha hecho con su segundo oro olímpico. Una final que se ha llenado de famosos.

Marta Ortega como de costumbre, ha hecho gala de su estilo de lujo silencioso con una blusa de lino de alguna de sus marcas de Inditex. Por eso, Marta Ortega es capaz de combinar en un mismo look una blusa delicada y boho con el look utility y «duro» de unos pantalones cargo en verde militar. O incluir en el mismo outfit un vestido etéreo de silueta femenina y print de florecitas con un abrigo ligero tipo blazer, y de estilo sartorial. Porque es la mejor embajadora de Inditex y del lujo silencioso.

Marta Ortega. Gtres

También hemos podido ver a Zidane, con su mujer, la española Veronique, con un chaleco de sastre muy elegante y básico.

Zidane y su mujer. Gtres

Kendall Jenner, quien ha causado sensación en la capital francesa con su llegada. La modelo y empresaria se ha dejado ver en una de las competencias que más ha reunido celebridades, hablamos de la gimnasia, donde Simone Biles, la gimnasta estadounidense con más medallas en la historia de las Olimpiadas.

Kendall Jenner. Gtres

Jenner animó al equipo de Estados Unidos con la bomber de Polo Ralph Lauren que llevarán los abanderados en la ceremonia de clausura combinada con una camiseta blanca y una gorra de béisbol a juego., vaqueros azules rectos y mocasines negros de The Row. Un estilismo que sin duda le vamos a querer copiar este otoño 2024.