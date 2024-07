Marta Ortega dice que estas sandalias planas son las más cómodas y originales del verano (y no son de Zara)

Ya sabemos que Marta Ortega nunca falla en su cita con la hípica, y esta vez no podía ser menos. Casas Novas, la cita hípica de la que es anfitriona, un concurso que cada año reúne a los aficionados y a la élite del mundo del caballo, y al que acudió acompañada de su esposo, Carlos Torreta. Marta Ortega, fiel a su estilo, llevaba un atuendo muy sencillo, compuesto por camisa blanca y pantalón negro e iba abrigada con una cazadora de ante en color camel debido a las bajas temperaturas de este verano en el norte de España, pero nosotras solo hemos podido fijarnos en sus sandalias. Pero no, no son de Zara. Son de Toteme, la firma sueca de una influencer que adoran las estilistas y puso de moda el llamado "lujo silencioso", y de 380 euros que costaban, las hemos encontrado rebajadas a 228 en su web.

Sí, sus apariciones públicas son contadas, pero cada vez que las cámaras la pillan, sus looks no tardan en viralizarse y cada prenda de Zara que viste, se agota a los pocos minutos. Su asistencia su concurso de caballos o las bodas a las que ha sido invitada han sido las citas en las que hemos podido comprobar el estilazo que se marca Marta Ortega. Y son todas ellas una buena prueba de su estilo, como en esta ocasión. El estilismo elegido se basa en una camisa blanca, un pantalón capri negro y una chaqueta de ante color arena. Un bolso de piel negro de Hermés, el modelo Birkin y las sandalias de las que os hablabamos, que no sol de Zara pero sí que hemos encontrado rebajadas. Y eso siempre es motivo de felicidad.

Marta Ortega asiste al Concurso de Saltos Internacional de Casas Novas Cabalar Agencia EFE

The Chunky Sandal beige/black, de Toteme (rebajadas a 228 euros)

Sandalias Chunky. Toteme

Unas sandalias muy cómodas, que a la vez elevan un estilismo más básico y de lujo silencioso como el de Marta Ortega para esta jornada en la hípica.