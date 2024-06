Marta Pombo tiene el vestido de punto crochet blanco que te salvará todos los looks de aeropuerto este verano

Con el verano a la vuelta de la esquina, somos muchas las amantes de la moda que estamos chequeando todas nuestras tiendas favoritas a fin de encontrar aquellas prendas que serán un imprescindible a la hora de vestir en nuestro armario esta temporada y próximos meses hasta que llegue de nuevo el otoño. Sí, ya han aterrizado todas las prendas que son tendencia a los escaparates de las tiendas y nuestras influencers favoritas, como era de esperar, ya se han hecho con ellas. Desde las bermudas que todas querríamos llevar con sandalias planas y top a la oficina hasta las mini faldas globo para salir de fiesta, en tiendas podemos encontrar todo tipo de prendas en tendencia que no dejaremos de usar durante los meses más cálidos del año. Marta Pombo, hermana de la influencer y celebritieMaría Pombo, está pasando por uno de los momentos más felices de su vida, su embarazo. Se muestra en sus redes sociales muy alegre y contenta y así nos informaba de que se iba de viaje a Bilbao para un bautizo. Ella, que tiene un estilo muy cómodo y sencillo, lucía un vestido que sí o sí debemos incluir en nuestra maleta estas vacaciones (y que podríamos usar como look de aeropuerto), un vestido largo de crochet blanco tan versátil como elegante.

Marta Pombo no deja de mostrarnos looks que nos deja a todas boaquiabiertas. Y es que, pese a que esté embarazada, viste con prendas que todas querríamos llevar y que, de hecho, llevamos. Por ejemplo, para una ocasión muy especial, la influencer apuesta por conjuntos de dos piezas de falda midi y camisa que Marta Pombo luce con sandalias planas, y no es la primera vez, pues también combinaba su conjunto de mini falda y camisa durante sus vacaciones de fin de semana en Cantabria, su lugar favorito. Sin embargo, esta vez escogía un vestido largo de punto ideal para los viajes en avión. Este vestido se posiciona como uno de los vestidos estrellas para este verano, pues puede ser usado tanto para ir a la oficina con chaqueta de lino y sandalias como para llevarlo debajo del bikini y disfrutar de una tarde de chiringuito con amigas. Sea como sea, un acierto absoluto si nos hacemos con este vestido este verano 2024.

Marta Pombo con vestido de crochet Marta Pombo

Vestido en punto pointelle, de H&M (44,99 euros)

Un vestido elegante, sofisticado ideal para el verano, ya que es tan versátil que podemos llevar tanto para ir a la oficina durante los meses de junio y julio como para irnos de vacaciones como look de aeropuerto.