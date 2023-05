Marta Sánchez se va de comida con amigas con la blusa blanca de volantes que es el look perfecto para las mujeres 50+ con jeans

Marta Sánchez no para de dejarnos lookazos, eso es un hecho, y un día más nos lo ha vuelto a demostrar con este estilismo a su vuelta a Madrid desde Gran Canaria. Porque si hay un calzado por excelencia que sacamos del armario cuando llega el buen tiempo, esas son las alpargatas de cuña. El calzado estrella tanto de primavera como verano de las mujeres más estilosas de España y las que mejor visten. Ya sabemos que la Reina Letizia no puede ser más fan de este tipo de calzado y hasta convenció a Jill Biden de que se compara unas en su visita a Madrid. Y Marta Sánchez tiene claro como buena amante de la moda, que este es el calzado perfecto del momento. Y ahora nos ha dejado claro que para estos días más fríos de primavera necesitamos una blusa blanca con volantes tan en tendencia esta primavera 2023 para llevar con jeans. Porque no todo iba a ser los looks de Victoria Federica, Ana Milán o Eurovisión 2023, o la falda vaquera de Anabel Pantoja, Marta Sánchez también dicta sentencia.

Lo que está claro es que nunca tenemos suficientes blusas o camisas en el armario, y Marta Sánchez nos lo ha dejado claro con esta blusa de volantes que vuelve a ser máxima tendencia esta primavera y ella la ha combinado con unos jeans anchitos como los que han enamorado a Paula Echevarría, de esos clásicos que nunca fallan en el armario de las mujeres que mejor visten como ellas.

Marta Sánchez con blusa de volantes. @matisimasanchez

Y es que está claro que el look de Marta Sánchez es el más básico y que nunca falla para una comida con amigas. Y no solo el estilismo de la cantante, el del resto de sus amigas también son pura inspiración para copiar en este mes de mayo.