Marta Sánchez se apunta a la tendencia cowboy para ser la estrella del 'front row' del desfile de Simorra

La primera jornada de Mercedes-Benz Fashion Week 2024 ya está en marcha tras la apertura esta mañana con el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada mientras esperamos esta noche al plato fuerte con el desfile del 50 aniversario de Pedro del Hierro. Pero mientras, la jornada transcurre en Ifema y ha sido en el desfile de Simorra donde hemos visto más celebrities en el 'front row' hasta el momento. Un desfile de la colección SS25 'The Space (Between)' en el que nosotras nos hemos quedado con el look de Marta Sánchez que se ha apuntado a la tendencia western que va a arrasar este otoño 2024 para acaparar todos los focos en primera fila.

Si anoche apostaba por las transparencias, hoy lo ha hecho por otra de las grandes tendencia del momento, porque Marta Sánchez además de ser una de las mejores voces de este país, también es una de las mujeres mejores vestidas. Firmas como Louis Vuitton se inspiran en el 'western', Beyoncé lanzará un disco 'country' y las expertas en moda ya han desempolvado el sombrero de ala ancha. La estética de la América profunda está de moda. Y ahora es Marta la que lo ha traído a MBFW Madrid con este estilismo de altura que le podemos copiar perfectamente. Nunca se ha ido y puede que nunca lo haga. Si es cierto que en los últimos años tendencias como el lujo silencioso o el minimalismo silenciaron en cierta medida a la estética Western, la época de festivales, las casas de moda más importantes y Beyoncé con su nuevo disco, Comboy Carter, han propiciado su ascenso imparable.

Marta Sánchez en el desfile de Simorra. Gtres

Un estilismo en el que Marta Sánchez ha combinado un jersey de cuello alto blanco con falda negra con vuelo, botas altas negras, sombrero cowboy a tono y unas gafas de sol con los cristalera naranjas. ¿Puede ir más fashion? Ya os digo yo que no.

La nueva colección de Simorra al detalle

Simorra ha presentado su colección SS25 “The Space Between” en el marco de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Una colección inspirada en el concepto japonés del “Ma”, que celebra la belleza del espacio vacío y su capacidad para evocar emociones profundas.

Una propuesta creativa en la que se rinde homenaje a los espacios, las pausas, los silencios y las palabras no dichas como elementos capaces de promover la creatividad y la reflexión. “El exceso de luz ciega, el exceso de ruido ensordece. Es en los momentos de pausa donde sucede la más pro funda y personal creatividad. Es en los vacíos donde nos permitimos imaginar libremente.”