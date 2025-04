Marta Sánchez sabe que el combo chaqueta de tweed y vaqueros anchos es el más favorecedor para las mujeres +50

Pocas claves de estilo resuenan más fuerte esta primavera como el efecto tipazo que consigues al combinar una chaqueta estilo tweed con unos pantalones vaqueros anchos, Marta Sánchez nos ha confirmado que las mujeres +50 más elegantes ya tienen su combo favorito de la temporada: favorecedor, estiloso y perfecto para cualquier ocasión, desde un día en la oficina a un evento más formal.

No es casualidad que cada vez más mujeres recurran a este dúo infalible. La estructura ligeramente armada de la chaqueta de tweed ayuda a definir la silueta, mientras que el corte ancho de los jeans alarga visualmente las piernas y equilibra proporciones. Además, ambas prendas tienen ese poder atemporal que se adapta a cualquier estilo personal, desde el más clásico al más moderno. Si a esto le sumamos que son comodísimas y fáciles de combinar, entendemos por qué se han convertido en el uniforme primaveral definitivo para las mujeres con más estilo.

El look de Marta Sánchez para mujeres +50 tan favorecedor como tendencia

La cantante ha vuelto a darnos una lección de estilo effortless al aparecer con una chaqueta corta de tweed azul celeste, una camiseta blanca básica y unos vaqueros acampanados de talle alto. El look, sencillo en su fórmula, está lleno de detalles que marcan la diferencia: el largo a la cintura de la chaqueta realza la figura, los botones joya aportan un toque sofisticado, y el denim oscuro suma elegancia al conjunto.

Marta completa el look con gafas de sol XXL, cinturón y pulseras doradas, demostrando que el estilo no tiene edad y que los pequeños accesorios pueden elevar cualquier conjunto. Este estilismo no solo es favorecedor, también es una auténtica declaración de intenciones para todas aquellas que buscan inspiración primaveral sin renunciar a la comodidad.

El tweed, la prenda estrella que ha conquistado el armario de las mujeres con estilo

Desde que Coco Chanel lo introdujo en el universo femenino, el tweed ha pasado de ser un tejido rígido de inspiración masculina a convertirse en sinónimo de sofisticación y empoderamiento. Temporada tras temporada, diseñadoras y firmas de todo el mundo lo reinterpretan en nuevos colores, cortes y acabados, haciendo que cada generación lo sienta suyo.

Para las mujeres +50, el tweed tiene un valor añadido: estructura el cuerpo sin marcar, aporta presencia sin recargar y tiene ese halo de elegancia atemporal que se adapta a cualquier plan. Ya no se lleva solo en traje de chaqueta y falda. Ahora lo vemos en versiones más frescas y actuales como la que ha llevado Marta: chaquetas cropped, oversize o con detalles joya que se combinan con prendas básicas para lograr ese equilibrio perfecto entre tendencia y sofisticación.

Y si a esto le sumamos unos vaqueros anchos, con cintura alta y largo generoso, el resultado es una de esas combinaciones mágicas que favorecen a todas y no entienden de edades. El dúo tweed + denim es, sin duda, la mejor inversión estilística de esta primavera.