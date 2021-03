La hija de Marta Sánchez despixelada antes de los 18

Cinco meses antes de haber cumplido la mayoría de edad, la cantante Marta Sánchez ha posado con su hija Paula en la portada de la revista “¡Hola!”. La joven nacida de la relación de la artista con Jesús Cabanas ha crecido alejada de los medios para mantener su privacidad,

“Estoy orgullosa de ella. Es una niña con algo especial, noble, con muy buenos sentimientos. La veo hecha una ‘mujercita’ y, aunque me de cierta tristeza que ‘mi niña’ ya no esté, me enorgullece ver cómo se va haciendo mayor”, reconoce la diva del pop español en la citada publicación.

Solo una única vez Marta Sánchez había posado con su hija, cuando la pequeña tenía cuatro meses y la decisión de hacerlo ahora, a punto de que cumpla los 18 años, se debe a que “me apetecía tener ese recuerdo” antes de que alcanzara la mayoría de edad.

“Tiene un gran potencial artístico. La música es una de sus grandes pasiones y te diría que sin ella no sabe vivir (…) Tiene un oído y una afinación muy desarrollada, pero no me atrevo todavía a aventurar su inclinación profesional”, destaca la artista sobre la posibilidad de que en un futuro Paula pueda seguir sus pasos en la música.