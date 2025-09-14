Más que relojes: 5 joyas de relojería femenina que superan los 500.000€ que son puro lujo y estilo

En el mundo de la alta relojería femenina, hay piezas que trascienden su función práctica y se convierten en símbolos de estatus, arte y sofisticación. Estos relojes no solo marcan las horas: son joyas que narran historias, se han convertido en iconos de las marcas y reflejan lujo en cada detalle.

En esta selección, reunimos los cinco modelos más exclusivos del mercado actual. Cada uno representa lo mejor del diseño, la innovación y la tradición relojera más precisa. Su valor de venta superan los 500.000 euros y cuentan con acabados que rozan la perfección. ¿Te animas a descubrirlos?

1. Audemars Piguet Royal Oak 41 mm – 662.645 €

Este modelo cuenta con una caja de oro arena de 18 quilates que es una obra maestra de la ingeniería relojera. Cuenta con cristal y fondo de zafiro con tratamiento antirreflejos. Su diseño icónico, nos permite ver cada engranaje del reloj, lo convierte en una pieza deseada por coleccionistas y amantes del lujo. La combinación de complicaciones técnicas y estética refinada lo posiciona en la cima de la relojería femenina.

Royal Oak Audemars Piguet

2. Richard Mille RM 67 – 590.768 €

Diseñado para quienes buscan ligereza (es el más ligero de la marca) y tecnología avanzada, este reloj ultraplano destaca por su caja de titanio y movimiento esqueletado. Su estética futurista y materiales de vanguardia lo convierten en una declaración de estilo audaz. Richard Mille es sinónimo de innovación, y este modelo lo demuestra en cada detalle.

RM 67 Richard Mille

3. Patek Philippe Nautilus 5712 – 415.770 €

El modelo Nautilus de Patek Philippe, cuenta con indicador de fecha, fases lunares y reserva de marcha. Es una combinación elegante donde tenemos tanto caja como brazalete en oro roso con una esfera en marrón con toques degradados. Es un estilo elegante que le otorga a este reloj un aire deportivo-chic. Preciso y con acabados impecables este reloj representa la relojería suiza de más alto nivel.

Nautilus 5712 Patek Philippe

4. Van Cleef & Arpels Alhambra – 9.000/20.000 € aprox.

Inspirado en la icónica colección de joyas Alhambra,nos encontramos con una serie de relojes que son piezas poéticas y refinadas. Su diseño delicado, con motivos florales y acabados en oro, convierten cada modelo en una joya que se lleva en la muñeca o incluso a modo de colgante. Ideal para ocasiones especiales, es una fusión perfecta entre relojería y alta joyería.

Línea Alhambra Van Cleef & Arpels

5. Bvlgari Serpenti Seduttori 33 mm – 8.800 €

Acero inoxidable y oro rosa componen esta pieza de relojería que es todo un icono de la marca que nunca pasa de moda. Cuenta con un diseño sensual y envolvente que representa el lujo y la sofisticación femenina que Bulgari quiere representar en cada una de sus piezas.

Serpenti Seduttori Bvlgari

Estos cinco relojes no solo destacan por su precio, sino por lo que representan: exclusividad, artesanía y carácter. Son piezas que trascienden tendencias y se convierten en legados. Van mucho más allá de seguir tendencias, porque se combierten en piezas atemporales que pasan a formar parte de las joyas familiares. Porque ya no son simples relojes que te gusta lucir, son reliquias que representan el arte de la relojería de lujo. Técnica, diseño y exclusividad que dan un paso más allá.