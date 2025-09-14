Irene Urdangarin sale a navegar por primera vez con la Infanta Elena con un estilo marinero y cómodo en Sanxenxo

La Infanta Elena e Irene Urdangarin siguen disfrutando del agua de Sanxenxo. Tras acompañar a Don Juan Carlos a una cena en alta mar, ambas han sido vistas de nuevo en el Puerto de Sanxenxo, Galicia, con estilismos perfectos para salir a navegar. La historia se repite, puesto que se han vuelto a poner de acuerdo con los atuendos idóneos para dicha actividad deportiva durante esta mañana de domingo. Todavía no sabemos si la hija de la Infanta Cristina se aficionará tanto a la vela, de la misma manera que su tía o abuelo, pero lo que sí que tenemos claro es que ha heredado el estilo de vestir de sus familiares.

La localidad ya está comenzando a notar las bajas temperaturas propias de estas fechas, por lo que la Infanta Elena e Irene Urdangarin han desempolvado las chaquetas impermeables que han lucido a juego junto con otros atuendos con materiales resistentes al agua. Recordemos los looks de ambas durante su llegada al Real Club Náutico de Sanxenxo para asistir a la 10ª edición de la Regata Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés Máster: con una inclinación elegante a la par que clásica. Mientras que la hija del Rey Emérito siguió confiando en su combinación fetiche (camisa con vaqueros rectos y broche de flor) con una nueva tendencia en zapatillas deportivas, su sobrina causó sensaciones con un traje de raya diplomática perfecto para la vuelta a la oficina.

Irene Urdangarin debuta en las regatas con look marinero

Está a punto de volver a Londres para retomar sus estudios, pero antes de ello no ha querido perderse el reencuentro con su abuelo. Tras su ruptura con Juan Urquijo, Irene Urdangarin debuta en las regatas gallegas con un estilo marinero y deportivo. Hablamos de un total look en rojo y marino de lo más cómodo y adecuado a este deporte. Se le ha visto con una chaqueta ovsersize que ha conjuntado con pantalones anchos, un chaleco a juego y unas zapatillas deportivas.

Don Juan Carlos sale a navegar junto a su hija, la infanta Elena y su nieta, Irene Urdangarin Raúl Terrel Europa Press

La Infanta Elena con su uniforme más confiado

De la misma manera, antes de partir hacia Nueva York, ha hecho una parada en Sanxenxo. La Infanta Elena también ha seguido la misma estética que la joven, pero siendo fiel a sus imprescindibles para salir a navegar. Además de lucir la chaqueta en rojo, ha vuelto a socorrer a los pantalones impermeables en oscuro acabados ligeramente en flare y zapatillas deportivas. Además, no se ha olvidado de su gorra con visera a juego y sus icónicas gafas de sol en negro.

Una vez más, tía y sobrina se unen para estar coordinadas con nuevos estilismos que han marcado la primera jornada de regatas gallegas de Irene Urdangarin. En los próximos días, ambas se desplazarán a distintas localizaciones del mundo, a Nueva York y Londres, respectivamente.