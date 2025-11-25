El abrigo de Dior con el que Melania Trump marca el inicio de la Navidad (y los zapatos de 800 euros que lo elevan)

La Navidad ya se respira en la Casa Blanca y Melania Trump ha vuelto a demostrar que pocas figuras públicas interpretan esta temporada con tanta elegancia como ella. La primera dama reapareció para recibir el tradicional abeto que presidirá la residencia presidencial y lo hizo estrenando un look impecable que mezcla estilo clásico, códigos festivos y piezas de lujo que ya han comenzado a viralizarse.

Su apuesta para marcar oficialmente el inicio de las celebraciones navideñas fue un abrigo blanco estructurado, una prenda que define su estética invernal: depurada, poderosa y extremadamente fotogénica. El diseño, de largo midi y silueta escultórica, destaca por sus mangas amplias tipo kimono, un detalle que aporta movimiento y eleva la sofisticación del conjunto. Sin botones a la vista, el cierre se resuelve con un cinturón ancho en el mismo tejido, que enmarca la cintura y estiliza la figura sin restar pureza al blanco luminoso del abrigo.

El look navideño más elegante de Melania

El tono elegido —un blanco crema casi níveo— no solo combina con la fachada de la Casa Blanca, sino que también simboliza esa estética navideña sutil y elegante que la primera dama ha ido construyendo a lo largo de los últimos años. Una paleta que se equilibra con el segundo gran protagonista del look: los guantes de piel en rojo intenso, largos y ceñidos, que aportan la nota de color más festiva y tradicional de diciembre. Este contraste blanco-rojo es un sello clásico de la Navidad, y Melania lo interpreta con una delicadeza casi ceremonial.

Trump White House Holidays ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Debajo del abrigo, asoma discretamente un jersey de cuello redondo, una capa sencilla y cálida que ayuda a protegerse del frío sin alterar la armonía del estilismo. Todo encaja y todo suma, pero si hay un elemento que ha dado la vuelta a las redes sociales son sus zapatos.

El poder de los accesorios

Melania completó el look con unos salones tartán de Manolo Blahnik, una auténtica joya navideña. Confeccionados en lana estampada, presentan el clásico cuadro escocés en tonos rojos, verdes y blancos, el print más asociado a diciembre en la moda internacional. El diseño, acabado en punta afilada y con un tacón de aguja de más de diez centímetros, se ha convertido en el toque más sorprendente y viral del conjunto. Están valorados en torno a 800 euros, una cifra que refuerza aún más su carácter de pieza de lujo navideña.

Trump White House Holidays ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El resultado final es un look que combina tradición, modernidad y lujo silencioso. El abrigo blanco aporta majestuosidad, los guantes rojos introducen el espíritu festivo y los zapatos tartán firman el guiño navideño más glamuroso que se recuerda en una recepción del abeto presidencial.

Trump White House Holidays ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Melania Trump demuestra una vez más que domina a la perfección el arte del estilismo institucional y que su forma de vestir la Navidad es ya un acontecimiento en sí mismo. Un look que marca tendencia, celebra la tradición y vuelve a coronarla como una de las figuras más elegantes del panorama internacional en estas fechas.