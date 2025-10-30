Melania Trump comparte la decoración de Halloween mientras crece la controversia por las reformas en la Casa Blanca

En medio de las polémicas reformas de la Casa Blanca, la primera dama Melania Trump se prepara para este próximo Halloween. La mujer del mandatario estadounidense ha sacado esta semana la decoración para prepararse para la próxima celebración festiva que tendrá lugar a pocos pasos de la demolición del ala este.

La ex-modelo lo ha anunciado en su cuenta de X con un sencillo post donde mostraba el decorado de la fachada principal del emblemático edificio.

A diferencia de años anteriores, tras las numerosas críticas por sus anteriores escenarios la primera dama ha optado por algo más tradicional. Sus recientes decisiones estilísticas han coincidido con el cierre gubernamental que se encuentra particularmente prolongado.

La entrada trasera y las escaleras están adornadas con calabazas, y coloridas hojas se dejan caer en cascada entre las grandes columnas del pórtico sur. Varios usuarios han criticado que esta se asemeja más un tema genérico de "otoño" que de Halloween, aunque muchos defienden que podría ser una decisión deliberada para no asustar a ninguno de los niños invitados que vienen al tradicional truco o trato de la Casa Blanca.

Si es verdad que en anteriores mandatos la esposa del presidente optó por un estilo más tétrico. Su look de 2019 incluía árboles delgados e iluminación naranja fue uno de los favoritos.

Decoración de Halloween de la Casa Blanca 2019 Wikipedia Commons Wikipedia Commons

Melania Trump y las fiestas: Una relación complicada

Se sabe de primera mano que la primera dama estadounidense no es muy fan de organizar fiestas para la Casa Blanca. En 2020, se filtró a CNN una grabación de audio en la que Melania Trump se quejaba de tener que rendir cuentas tanto por la estética de la presidencia de Trump como por las controversiales políticas de su marido. “Estoy trabajando… como una loca en las cosas de Navidad, ¿sabes?, ¿a quién cojones le importa la Navidad y las decoraciones?”, exclamaba Melania en la grabación realizada en 2018. Oh, ¿y qué pasa con los niños que fueron separados?' ¡Por favor, déjenme en paz!”, continuó.

Antes de comenzar su segundo mandato, unos amigos de la pareja declararon a la revista PEOPLE que "Melania hará lo que se le pida como primera dama, pero a su manera, y eso incluye decorar la Casa Blanca para las fiestas navideñas". "Ella marcará su propio ritmo, establecerá sus propias reglas y se guiará por su propio gusto" dijo.

Melania Trump se muestra en contra de las nuevas obras

El anuncio de las nuevas decoraciones para la festividad llegan en un momento tenso para Trump, con el cierre de gobierno y la demolición del ala este de la Casa Blanca.

Aunque se dice que algunas de las primeras reformas del presidente en la Casa Blanca, como el pavimentado del Jardín de las Rosas, se llevaron a cabo en colaboración con su esposa, The Wall Street Journal informó esta semana que Melania no está de acuerdo con los planes para el salón de baile.

Al investigar cómo Donald está llevando a cabo la controvertida demolición del edificio histórico a un ritmo vertiginoso, la publicación alegó que Melania "expresó en privado su preocupación por el derribo del ala este y dijo a sus colaboradores que no era su proyecto", según funcionarios de la administración.