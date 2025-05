Melody se prepara para la primera semifinal de Eurovisión 2025 con el abrigo de pelo blanco más tendencia (y de diva)

Melody ya ha puesto rumbo al St. Jakobshalle para la primera semifinal de Eurovisión 2025 que se celebra esta noche, y lo ha hecho con un look muy en tendencia y de lo más diva. Para poder disfrutar de Melody, no tendremos que esperar al sábado, porque la representante de España tendrá la oportunidad de mostrar su propuesta de "Esa Diva' esta noche en la primera semifinal. Pero antes de verla con su look de diva total, ha salido camino del estadio de Basilea con un estilismo con el blanco y el marrón como protagonistas, y el abrigo de pelo blanco cortito que más hemos visto el pasado invierno.

La cuenta atrás ha terminado y Eurovisión 2025 ya ha dado el pistoletazo de salida en Basilea. El domingo veíamos ya a Melody en la alfombra turquesa la encargada de inaugurar la semana grande del festival con un vestido de diseñador español. Un diseño asimétrico muy particular, donde ha apostado por la moda española, ya que lo firmaba Rafael Urquizar. Con la parte superior en color dorado metálico, ajustado y brillante, que cubre el cuello, el hombro derecho y el brazo derecho, a modo de body o top de manga larga. Este detalle aporta un toque futurista y elegante. Y la falda en color negro, de tela lisa y ceñida al cuerpo. Un look de diva total.

El look de Melody antes de la primera semifinal de Eurovisión 2025

No los hemos dejado de ver este invierno, y Melody lo ha recuperado en Basilea para ser toda una diva total, porque frío no hace, y las temperaturas son bastantes similares a las de España. Pero, como me decía mi abuela, para presumir hay que sufrir. Y una diva también. Su versatilidad es la razón por la que en estos momentos todas deseamos llenar nuestro fondo de armario con distintos modelos, patrones, colores o estampados de abrigos de pelo. Asimismo, se llevan de todos los cortes, pero los que están triunfando, claramente son los abrigos de pelo cortos que llegan a la altura de las caderas. Y es que al final han conseguido lo que querían: entrar en las preferencias de todas las editoras de moda y posicionarse como una de las tendencias más cautivadoras de los últimos meses.

Un abrigo blanco de pelo cortito en blanco que Melody ha combinado también con unos pantalones acampanados a tono, y una camiseta marrón, mientras anunciaba su nuevo single.