Naty Abascal presume de tipazo a sus 82 años con un bañador negro en sus vacaciones en Italia

Naty Abascal vuelve a demostrar que la elegancia y el estilo no entienden de edad. La socialité y musa de la moda española, que a sus 82 años sigue siendo todo un icono, ha compartido en Instagram una imagen que no ha tardado en convertirse en tendencia: disfrutando de unos días de descanso en Italia, a bordo de un yate, con un bañador negro que resalta su increíble figura.

La fotografía, en la que aparece colgada de una estructura del barco con una gran sonrisa y unas gafas de sol XL, desprende energía, vitalidad y sofisticación. Abascal combina a la perfección la sencillez atemporal del bañador negro con la actitud arrebatadora que la ha caracterizado siempre.

Un referente de estilo eterno

La exmodelo y amiga íntima de Valentino Garavani nunca pasa desapercibida. Su capacidad para adaptarse a las tendencias sin perder su esencia la convierte en una de las mujeres más admiradas del panorama internacional. Esta vez, en un entorno veraniego y relajado, Naty opta por un diseño de líneas minimalistas que demuestra que, en ocasiones, menos es más.

El bañador negro, de corte halter y espalda descubierta, es un básico del armario estival que estiliza la silueta y aporta un aire sofisticado sin necesidad de grandes artificios. Un acierto que pone de relieve su figura tonificada y que confirma por qué sigue siendo fuente de inspiración para generaciones más jóvenes.

Verano en Italia junto a Valentino

En el texto que acompaña la publicación, la propia Naty Abascal agradece a Valentino y Giancarlo Giammetti por estos días de verano perfectos, llenos de amistad y mar. No es la primera vez que comparte imágenes de sus escapadas estivales en compañía del diseñador italiano, con quien mantiene una estrecha relación desde hace décadas.

Estas vacaciones en Italia se han convertido ya en una tradición, en las que Abascal disfruta de la costa mediterránea rodeada de lujo, pero también de momentos sencillos que reflejan su carácter vitalista.

Un icono que trasciende generaciones

La imagen ha recibido una lluvia de comentarios elogiando no solo su físico, sino también la actitud con la que afronta la vida. Con 82 años, Naty Abascal demuestra que la edad es solo un número y que el estilo y la seguridad personal se mantienen intactos cuando forman parte de la esencia de una persona.

Su figura sigue ocupando un lugar privilegiado en la moda y en el imaginario colectivo. Desde su paso por las pasarelas internacionales en los años 60 hasta su presencia actual en redes sociales, Abascal continúa inspirando a mujeres de todas las edades que ven en ella un ejemplo de elegancia y modernidad.

El bañador negro, el aliado infalible del verano

Más allá del glamour que rodea a la socialité, su elección de look reafirma una verdad indiscutible: el bañador negro es una de las piezas más versátiles y favorecedoras del verano. Atemporal, elegante y siempre actual, es un básico que nunca falla y que, en el caso de Naty, se convierte en una declaración de estilo.

Con esta publicación, Abascal no solo presume de vacaciones de ensueño en Italia, sino que también reafirma su título de icono eterno de la moda. Una mujer que, a sus 82 años, sigue siendo capaz de marcar tendencia y de recordarnos que la verdadera elegancia es una actitud.