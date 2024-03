Muchos errores, y pocos aciertos en la alfombra roja de los Premios Ídolo 2024: la estilista española de nuestras estrellas dicta sentencia

No hay Premios Ídolo sin polémica, y tampoco sin un análisis exhaustivo de su alfombra roja, porque por algo las influencers siempre son las mejores embajadores de la moda española junto a nuestras celebrities y actrices. Dicen que estos premios son los 'Goya de los influencers', pero lejos del glamur y el buen gusto que vimos el pasado año sobre la red carpet, en esta edición los errores han ganado a los aciertos. En esta nueva entrega la temática elegida es 'Red Paradise', inspirada en el París de 1900, llena de luces, cabaret y terciopelo. Acostumbradas a ver a influencers en las alfombras rojas más top del momento, estos premios en su honor no podía ser menos. ¿Las firmas más repetidas en la alfombra roja de los Premios Ídolo? Desde Ze García, a Claro Couture o Redondo Brand, sin duda el triunfo de la Alta Costura 'made in Spain' que nos ha dejado a las mejores vestidas de la noche. Dulceida con un increíble vestido efecto escultura que cuenta con casi 80 flores cosidas a mano con más de 100 horas de trabajo artesanal. Tanto el vestido como las flores de Ze García, y también Laura Escanes que ya confió en él para dar las campanadas y ahora ha repetido con un diseño que homenajea a la estética de los años 90. Por no hablar de Violeta Mangriñán con un maravilloso diseño de Claro Couture.

Aunque las mejores vestidas las tenemos claras, hemos querido analizar con una gran experta en las mejores alfombras rojas nacionales como es la estilista Ana Capel, para que nos de su opinión sobre los estilismos elegidos por las influencers en esta alfombra roja de los Premios Ídolo, y que nos hada su análisis de los muchos errores y pocos aciertos que ella ha visto. "Ayer se celebraoron los premios del mundo influencer, yo me siento a veces perdida porque gran parte de la Generacion que es mucho mas joven que yo, no conozco ni a la mitad y aún me cuesta más entender los estilismos que luce. La red carpet estuvo lleno de pocos aciertos. Me cansa la moda de "enseñar todo" al estilo de las cantantes regetoneras de barrio. Estas niñas que ya sabemos que son guapísimas y todas tienen tipazos, pero no entienden esas ganas de enseñar. Siempre el menos es más, la elegancia. En resumen, hubo muy poco glamur en estos premios. Gente disfrazada con muy poco estilo que no saben que hacer para llamar la atención, y en moda no vale todo. En definitiva, queda mucho por aprender de moda en este sector, igual que a mi me queda por aprender de TikTok", sentencia entre risas Ana Capel.

Y entre los poco aciertos de esta alfombra roja de los Premios Ídolo, Ana Capel nos ha querido destacar a las menos acertadas de la noche, y estos son sus nombre.

Naiara

Naiara en la alfombra roja de los Premios Ídolo. Gtres

Sofía Surfers

Sofía Surfers en la alfombra roja de los Premios Ídolo. Gtres

Marina Rivers

Marina Rivers. Gtres

Lola Lolita

Lola Lolita en la alfombra roja de los Premios Ídolo. Gtres

Mar Saura

Mar Saura. Gtres

