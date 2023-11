La mujer noviembre es Sara Carbonero con el look más bohemio para los días más fríos

No sabemos como pasa el tiempo tan rápido pero ya estamos en noviembre, y contando los días junto a Mariah Carey para que se Navidad. Porque si nuestra musa de la época navideña es ella, nuestra musa de lo bohemio y los outfits cozy es Sara Carbonero, que da igual que época del año sea, que ella siempre saca su lado más boho. Y ahora lo ha vuelto a demostrar con su estilismo para Halloween, que nada tuvo que ver con disfraces, ya que estuvo disfrutando de una noche de teatro con una amiga. Aunque para terminar octubre siendo nuestra máxima inspiración, la periodista se ha marcado un estilismo de esos perfectos para estos días de borrascas que tenemos de nuevo en España. Cielo gris, lluvia y frío, o lo que es lo mismo, un estilismo de lo más abrigadito y otoñal, a capas, como el de Sara Carbonero.

Un estilismo de noviembre en el que Sara Carbonero ha combinado una camisa denim, con camiseta marrón de debajo y el abrigo de cuadros marrones que nunca falla cada otoño y que siempre que llegan los días más fríos, sacamos del armario. Pero no sería un estilismo boho de Sara sin un sombrero, su complemento favorito para todas las épocas del año. En la eterna búsqueda del look perfecto para el invierno el combo de un abrigo de cuadros y unos pantalones vaqueros se antoja idóneo. Los abrigos de cuadros triunfan desde hace un par de años y su éxito no sorprende, ya que la estética preppy y de inspiración college se abre paso con prendas clásicas y de silueta refinada que se posicionan como protagonistas indiscutibles. Y Sara Carbonero lo tiene claro y lo ha demostrado con este oufit para empezar noviembre.

Sara Carbonero con look otoñal. @saracarbonero

Porque lo que tenemos claro es que en las claves de estilo de Sara Carbonero, solo hace falta un sombrero para transformar todos sus estilismos en bohemios.