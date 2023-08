El vestido blanco sueltecito más bohemio de Carmen Lomana es el perfecto para un paseo por la playa a cualquier edad

Carmen Lomana sigue disfrutando de sus vacaciones en Marbella, y no nos puede hacer más felices verlas disfrutando y desconectando de todo en esta año duro. Por primera vez, nuestra socialite se ha tomado un descanso en su crónica de los sábados de este diario, y eso deja claro cuanto necesitaba Carmen este descanso. Y mientras nosotras contamos los días para irnos también de vacaciones, mientras os mostramos este lookazo que se ha marcado con un vestido de lo más bonito que ha rescatado de su maleta de vacaciones y que ya le vimos hace unos años. Porque mientras Aitana y Sebastián Yatra nos roban el corazón en Ibiza, Carmen Lomana comoVictoria Federica están disfrutando de Marbella, aunque eso sí, la socialite aún no ha ido a ningún concierto como años atrás, y aún estamos esperando ver sus maravillosos looks en la cantera marbellí.

Pero para que no la echemos de menos mientras desconecta de todo y disfruta de las vacaciones,Carmen Lomana nos ha dejado este posado en la playa de hace unos años, pero con un vestido veraniego de esos que nunca pasan de moda y que podríamos llevar perfectamente este mes de agosto para ser las más elegantes de la playa de Marbella. Un vestido blanco midi fluido, que si no nos falla la memoria, es con bordados mexicanos y a Carmen Lomana le sienta fenomenal y resalta su bronceado.

Un vestido con el que Carmen Lomana se convierte, año tras año, en la más elegante de las playas de Marbella.